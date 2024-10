Brittany Cartwright montre son « corps de vengeance » sur le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix

Bretagne Cartwright met sa vengeance en valeur… exhibant son « corps de vengeance » au milieu de son divorce avec Jax Taylor lors de l’une des plus grandes soirées de télé-réalité.

L’ancien de « Vanderpump Rules » a participé à l’émission Us Weekly et Pluto TV : Stars de télé-réalité de l’année à Los Angeles plus tôt cette semaine… arborant une robe bleu sarcelle soyeuse fendue sur le côté.