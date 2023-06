Brittany Cartwright frappe au retour des «règles de Vanderpump»: exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Bretagne Cartwright et Jax Taylor ont été éteints Règles de Vanderpump au cours des deux dernières saisons, mais ils ont eu beaucoup dire à propos de Tom Sandovalest une liaison choquante avec Raquel Léviss. Dans le sillage du «Scandoval», il y a eu des spéculations selon lesquelles Brittany, 34 ans, et Jax, 43 ans, pourraient revenir dans la série pour la saison 11. Ainsi, lorsque Brittany est apparue dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast pour promouvoir son partenariat avec Cupshe’s BeMe: The Cupshe Birthday Collection, nous avons demandé à la mère d’un enfant ce qu’elle pensait d’un éventuel retour à la télé-réalité.

« Nous sommes définitivement beaucoup plus ouverts à cela maintenant que nous ne l’aurions été », a déclaré Brittany EXCLUSIVEMENT à HL. « Comme par exemple, pour Schéanadu mariage, ils [production] avait dit: ‘Est-ce que ça vous dérangerait si on vous filmait à ce moment-là?’ Et nous étions comme, ‘Non.’ Ce n’était pas encore prêt pour nous. Le fait que nous ayons fait une pause dans la télé-réalité était vraiment bon pour notre mariage, je pense.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme Brittany l’a noté, elle et Jax étaient à Scheana et Brock Davies‘ Mariage d’août 2022 au Mexique, mais ils ont demandé à ne pas être filmés. À l’époque, le couple travaillait encore sur ses sentiments après avoir été renvoyé de l’émission Bravo en 2020. Depuis lors, Jax et Brittany sont lentement revenus sous les projecteurs avec un Regardez ce qui se passe en direct apparence, un VRP mini-série de commentaires sur Peacock et un nouveau podcast intitulé Quand la réalité frappe.

« Nous avons abordé plus de choses avec notre podcast », a déclaré Brittany à HL. «Nous sommes en quelque sorte de retour dans le courant des choses. Donc, si c’est bon pour notre famille, nous y serions certainement ouverts. Nous sommes définitivement ouverts à d’autres choses aussi. Alors on verra.

Lorsque nous avons demandé à Brittany si elle et Jax avaient déjà été approchés pour retourner à VRPelle a joué timidement et nous a dit : « Je veux dire… Il y a des choses dont nous parlons. »

ATTENTION ATTENTION PUH-LEASE!:

Bien que le retour de Brittany et Jax ne soit pas encore confirmé, la native du Kentucky a dit qu’elle pensait que « ce serait amusant » de refaire le spectacle avec son mari.

« Cela a été une grande partie de ma vie et de la vie de Jax en particulier pendant si longtemps », a expliqué Brittany. « Il y a eu des mauvais moments, mais il y a aussi eu des moments incroyables. Le mariage et nos fiançailles et tout ça étaient également dans la série, donc je dois m’en souvenir et à quel point je me suis amusé.

Lien connexe En rapport: Les moments les plus choquants de la réunion des règles de Vanderpump : l’effondrement de Scheana, le combat de James et Sandoval, etc.

Brittany a également admis qu’elle avait « FOMO » en voyant Scheana, Lala Kent, Katie Maloney et le reste de ses anciennes co-stars filmant la série sans elles. « Tous mes amis tournaient ensemble et moi et Jax n’étions pas là. C’était vraiment bizarre au début », a expliqué Brittany. « C’était un peu difficile pour nous au début. Mais nous avions vraiment besoin de ce temps libre.

Quant à Jax, Brittany nous a dit que son mari – qui est maintenant père de leur fils de 2 ans Croix – a « tellement appris de son passé » et a « grandi » depuis son passage controversé dans la série. « Il est toujours Jax Taylor. Il a encore ses moments. Il est toujours bon à la télévision », a déclaré Brittany. « Mais [he’s] certainement beaucoup grandi et beaucoup changé. Tant que tu grandis de tes erreurs, je pense que c’est tout ce qui compte.

Brittany est venue sur le podcast pour promouvoir la collection du huitième anniversaire de Cupshe qui comprend 56 styles de maillots de bain et 20 motifs de camouflage. Brittany s’associe au mannequin Chanel Iman et Vendre le coucher du soleil étoile Heather Rae Jeune pour la collection Cupshe. Et dans son entretien avec HL, Brittany a admis qu’elle était initialement « très pressée » de faire une séance photo avec Chanel et Heather, mais elles se sont vraiment liées pendant le processus.

« C’était tellement amusant », a déclaré Brittany sur le podcast. « Chanel ayant son baby bump, c’était tellement beau à voir. Les maillots de bain lui allaient à merveille. J’étais tellement jaloux. Heather vient également d’avoir un bébé. J’ai donc eu l’impression que nous étions tous si forts et que nous nous sommes tous réunis et que nous étions si gentils les uns envers les autres. C’était juste un moment vraiment amusant.

L’intégralité de l’interview de Brittany sur le Faites attention Puh-bail! podcast est maintenant disponible sur Apple Podcasts et Spotify. En plus de promouvoir son partenariat avec Cupshe, Brittany discute également de la révélation de « Miami Girl » de Tom Sandoval sur VRPla relation actuelle de Jax avec l’ancienne co-star Kristen Doutéet plus!

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.