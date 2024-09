Brittany Cartwright et Jax Taylor aperçus avec leur fils Cruz en pleine période de divorce

Brittany Cartwright et Jax Taylor ont affiché un front uni vendredi alors qu’ils se rencontraient devant leur ancienne maison familiale avec leur fils de 3 ans, Cruz, au milieu de leur divorce « difficile ».

Les ex semblaient procéder à un échange de garde à la résidence de Los Angeles, alors que Cartwright, 35 ans, faisait signe à son fils tandis que Taylor, 45 ans, l’éloignait d’elle.

Elle semblait de bonne humeur et souriait en faisant signe à son fils, qui lui faisait face tandis qu’il s’accrochait à la poitrine de son père.

Brittany Cartwright et Jax Taylor ont affiché un front uni lorsqu’ils se sont rencontrés pour échanger leur fils de 3 ans, Cruz, vendredi, comme le montre la photo ci-dessus. / SplashNews.com

La star de « Valley », qui a demandé le divorce de Taylor le 27 août, était confortablement vêtue d’un survêtement gris et d’un t-shirt blanc sur lequel était écrit « It’s Lit ».

Son camarade de classe de « Vanderpump Rules » portait un jean et un t-shirt gris avec une casquette de baseball noire tournée vers l’arrière. En plus de porter Cruz, il trimballait avec lui sa tasse à bec verseur et son sac à dos beige.

Cruz, quant à lui, portait un short, un t-shirt vert forêt et des baskets Nike noires.

Page Six a contacté le représentant des stars pour un commentaire.

Taylor a retrouvé Cruz fin août après avoir passé environ un mois dans un centre de désintoxication pour travailler sur sa santé mentale.

Avant d’entrer dans l’établissement de soins, il a confirmé qu’il cherchait de l’aide « pour aller mieux » pour Cruz.

Au cours du traitement, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de stress post-traumatique.

« Cela a été beaucoup de choses à traiter et une période émotionnelle pour moi, mais je suis rentré chez moi auprès de mon fils avec un nouveau sentiment de paix », a écrit Taylor sur Instagram à sa sortie du centre de traitement.

« Je mentirais si je disais que je n’ai pas peur de l’avenir, mais mon objectif est simplement d’essayer d’être une meilleure version de moi-même qu’hier. »

Il a admis plus tard qu’il ne voulait pas quitter la cure de désintoxication parce qu’il savait que le monde ne serait pas facile pour lui.

De retour de cure de désintoxication, Taylor a parlé de son divorce avec Cartwright et a déclaré qu’il savait que c’était la meilleure décision pour leur famille.

Il a même déclaré qu’il espérait que lui et Cartwright pourraient un jour être « de très, très bons amis ».

Pendant ce temps, Cartwright a insisté sur le fait qu’elle devait se séparer de Taylor pour son intérêt et celui de Cruz.

En mars, quelques jours après que Cartwright ait annoncé qu’elle et Taylor allaient se séparer pour travailler sur eux-mêmes, elle a déclaré à TMZ : « Chaque fois que vous vous disputez avec quelqu’un pendant si longtemps, vous ne pouvez pas en supporter autant, et vous savez, je mérite mieux, Cruz mérite mieux. »

De plus, en avril, elle a détaillé le « point de rupture » de leur relation et a noté : «[Cruz] est notre priorité principale, quoi qu’il arrive.

Le couple a accueilli Cruz en 2021, environ deux ans après s’être mariés dans l’État d’origine de Cartwright, le Kentucky.