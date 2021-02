Brittany Cartwright dit que la grossesse a aidé à renforcer le mariage avec Jax

Brittany, 32 ans, a environ 34 semaines de retard et dit que «le temps file». Son sac d’hôpital est emballé et le couple est prêt à partir le moment venu.

« Nous sommes tellement excités de rencontrer notre petit garçon », a jailli la star de télé-réalité. «Sa crèche arrive et presque terminée. Jax aide à sortir les choses des cartons mais ne lit pas trop bien les instructions, donc pour être honnête, je suis le plus maniable entre nous deux!

Les époux ont décidé de se séparer de Règles Vanderpump en décembre, et depuis, il semble que la Bretagne soit en pleine nidification. Elle dit qu’elle a entrepris des projets de bricolage et parcouru Etsy et Pinterest pour trouver l’artisanat parfait. « Ça a été tellement amusant et un moment si spécial », poursuit Brittany.