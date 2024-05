Brittany Cartwright défend son fils après des commentaires négatifs sur son bien-être

Brittany Cartwright défend son fils.

Le mardi 28 mai, la fière maman, 35 ans, a partagé une déclaration sur ses histoires Instagram après avoir vu les commentaires de ses abonnés sur le bien-être de son fils Cruz, 3 ans, au milieu de sa séparation d’avec son ex-mari Jax Taylor, 44 ans.

« Vous pouvez vivre le drame de ma vie, je m’en fiche mais laissez mes innocents [sic] le nom de mon fils !!! », a écrit Cartwright dans sa déclaration. « N’agissez pas comme si vous saviez quoi que ce soit sur le fait qu’il regardait 30 minutes d’une émission enregistrée l’été dernier. »

« Je fais tout ce que je peux pour lui, alors comment certains d’entre vous osent-ils !? ASSEZ, c’est un enfant parfait et innocent et je ne laisserai pas des étrangers agir comme s’ils savaient ce qui se passe dans sa vie », a-t-elle poursuivi. « Parle de moi, parle de son père, je m’en fiche mais ça suffit !!!! »

Une source dit à PEOPLE que Cartwright a été blessé après avoir lu certaines choses que les gens disaient à propos de Cruz sur Internet.

« Cela fait mal à Brittany de lire des commentaires sur le bien-être de son fils », a déclaré la source. « Elle est très protectrice envers son fils, comme le serait toute mère attentionnée. Malgré ce qu’elle traverse personnellement dans son mariage, elle et Jax ont toujours et continuent de donner la priorité à leur fils. »

« Il reste leur priorité numéro un et ils ont fait un excellent travail de coparentalité pendant cette période plutôt mouvementée. Ils sont tous deux des parents incroyablement attentifs et aimants et donnent à Cruz absolument tout ce dont il a besoin. C’est un enfant heureux et c’est tout ce qui compte vraiment. « , disent-ils à PEOPLE.

La semaine dernière, Cartwright a partagé une photo sur son Instagram d’elle dans un T-shirt gris, qui disait : « Mon petit ami est hors de la ville. » Dans ses commentaires, plusieurs fans ont partagé leurs opinions sur sa séparation d’avec Taylor.

« Je pense que c’est une personne très forte. Pensez-y, elle a quitté une maison qu’elle aimait et a aidé à créer cette MAISON pour son enfant », a écrit une personne. « Cela a dû être horrible, la violence mentale qu’elle a subie. Les gens ne s’éloignent pas de tout ce qu’ils aiment si ce n’est pour la sécurité de son enfant et sa santé mentale. Allez Brittany, allez-y ! Nous vous avons !! »

Un autre a écrit qu’ils étaient inquiets de la façon dont Taylor l’avait traitée après avoir vu des scènes de la série de télé-réalité du couple séparé. La vallée.

« S’il vous parle comme ça à la télévision nationale, ça doit être pire en privé », ont-ils écrit en faisant référence à Taylor. « Votre fils doit imiter un homme qui fait preuve de gentillesse et de respect – ce que votre mari n’a ni l’un ni l’autre. Courez. »

En avril, Cartwright a expliqué à PEOPLE comment elle était coparentale avec Taylor depuis que les deux ont annoncé leur séparation en février dernier.

« Nous faisons un très bon travail dans les deux sens », a déclaré Cartwright à propos de leur coparentalité. « Et je l’emmènerai aussi à la maison et jouer et nous nagerons un jour ou le ferons jouer sur son plateau de jeu et nous ferons des choses différentes. »

« Jax l’emmènera à Sky Zone, ou il l’emmènera au parc un jour. Mais c’est la chose la plus importante. Donc, honnêtement, je pense que ça va mieux parce que nous ne nous battons pas devant lui. Et pour moi, Je pense que c’est ce qui est le plus important en ce moment, parce que c’est pour cela que je devais le sortir de cette situation en premier lieu.