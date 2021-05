Brittany Cartwright de Vanderpump Rules montre son corps post-bébé à peine cinq semaines après avoir donné naissance à son fils Cruz

Brittany Cartwright, ancienne de VANDERPUMP Rules, a montré son corps post-bébé.

Il y a à peine cinq semaines, elle a donné naissance à son premier enfant, un fils Cruz.

Bretagne a déclaré dans ses histoires Instagram: « Je suis un peu plus de cinq semaines après l’accouchement. Je me sens bien. J’ai beaucoup de chemin à parcourir. J’ai hâte de pouvoir m’entraîner à six semaines, mais je recommence à me sentir moi-même. Pas si endolori et juste aimer mon bébé.

« Donc je pense que certaines des choses les plus folles à propos du post-partum pour moi ont été … Il sourit pendant qu’il mange. C’est la chose la plus mignonne qui soit. Oh, il est trop bien sûr. depuis combien de temps vous saignez et depuis combien de temps vous avez mal.

« Désolé si c’est TMI pour certains d’entre vous. Mais je sais qu’il y a beaucoup de nouvelles mamans ou beaucoup de mamans enceintes qui me suivent. Et c’est juste une expérience d’apprentissage. »

La nouvelle maman a poursuivi: « C’est la période la plus heureuse de ta vie, mais personne ne parle de ce que ton corps traverse, et c’est très dur pour ton corps. Et je ne savais pas à quel point j’allais être endolori ou combien de temps je allait devoir être dans ces couches et serviettes laides, même si tout cela en vaut la peine.

«Je suis finalement un peu plus de cinq semaines après l’accouchement et je commence à me sentir bien. Ma douleur a beaucoup diminué.

«Alors accroche-toi, les nouvelles mamans. Tu as ça. Personne ne parle de ça, mais tu vas certainement les traverser. Mais ça en vaut la peine. Parce que ces câlins sont les meilleures choses qui soient.

Brittany a expliqué comment elle et Jax avaient conçu leur fils nouveau-né sur une péniche dans le Kentucky.

Elle a expliqué à Nous hebdomadaire série Moms Like Us: « Nous savons exactement à quelle heure je suis tombée enceinte. Nous étions au Kentucky, aidant ma mère parce qu’elle est tombée vraiment malade l’année dernière. »

La nouvelle maman a ensuite détaillé comment ils avaient loué un Airbnb la semaine où elle ovulait afin de se mettre au travail en concevant Cruz.

Cependant, le plan romantique ne s’est pas déroulé exactement comme prévu car ils n’avaient qu’une petite fenêtre de temps pour faire l’acte avant de partir.

« Kristen Doute et Alex Menache étaient en ville avec nous parce que nous avons loué ce bateau-maison », a poursuivi Brittany. «Ils étaient à Airbnb et ils sont partis pour l’aéroport et les femmes de chambre allaient entrer dans Airbnb à 11 heures.

«Donc, après leur départ, je me suis dit ‘Allez!’ Nous avons dû nous dépêcher avant que la femme de chambre n’arrive. Ce n’était pas du tout romantique. C’est ainsi que Cruz a été conçu.

Le mois dernier, la mère pour la première fois a admis qu’elle avait souffert d’un travail de 27 heures, car elle a « crié de douleur » lors de la naissance de son fils.

le La maman de Vanderpump a accouché le 12 avril et a partagé la nouvelle peu de temps après.

« Ce n’était pas la grossesse la plus facile pour elle, mais elle s’est débrouillée sans aucune plainte. Le respect et l’amour que j’ai pour ma femme ont atteint un nouveau niveau et je suis juste en admiration devant elle », a félicité Jax pour sa femme.