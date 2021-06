VANDERPUMP Rules star Brittany Cartwright a déclaré aux fans qu’elle essayait de perdre le poids de son bébé et qu’elle était un « travail en cours » après avoir donné naissance à son fils, Cruz, en avril.

Bretagne, 32, a profité de ses histoires Instagram vendredi pour partager un court clip d’elle-même en train de transpirer dans le gymnase alors qu’elle tentait de perdre du poids.

Instagram

Brittany Cartwright de Vanderpump Rules a déclaré aux fans qu’elle essayait de perdre son « poids de bébé » alors qu’elle se rendait au gymnase[/caption]

Instagram

Brittany avait l’air radieuse alors qu’elle transpirait sur le tapis roulant[/caption]

La star de la télévision portait un t-shirt gris « Kentucky » pour l’entraînement et a coiffé ses cheveux en un chignon lisse alors qu’elle frappait le tapis roulant.

Après avoir beaucoup transpiré, Brittany se sentait certainement motivée lorsqu’elle a sous-titré la vidéo: « Allez poids de bébé (et poids de quarantaine lol). »

Elle a également ajouté un petit autocollant « travail en cours » à la vidéo, indiquant aux fans qu’ils peuvent s’attendre à beaucoup plus de son parcours de remise en forme.

Cela vient après que la star a révélé en mai que elle avait été laissée en larmes par des commentaires cruels de trolls en ligne sur sa prise de poids pendant la grossesse.

Instagram/Cruz Michael Cauchi

La star de la télé a accueilli son adorable fils Cruz en avril[/caption]

Bretagne et son mari Jax Taylor, 41 ans, vient d’accueillir leur premier enfant.

La nouvelle maman a dit Nous hebdomadaire que les commentaires lui avaient fait « avoir honte » de son corps post-bébé par rapport à ses costars comme Lala Kent, Stassi Schröder et Scheana Shay.

Elle a déclaré: «Quand j’étais enceinte, j’ai reçu tellement de commentaires méchants sur mon gain de poids.

« J’étais fortement comparé à Stassi, Scheana et Lala. J’ai toujours été plus gros qu’eux, mais mon poids a toujours fluctué et tout ça.

« Donc, c’était juste difficile de voir tous ces commentaires sur mon poids quand j’étais en bonne santé et que le bébé était en bonne santé. »

Brittany Cartwright / Instagram

La star a dit qu’elle avait été trollée en ligne sur le poids de bébé[/caption]

Brittany Cartwright / Instagram

Brittany a déclaré que les commentaires cruels des trolls en ligne l’avaient laissée honteuse de son corps[/caption]

le Bravo star a ajouté: « Vous êtes déjà si émotif. Et puis j’étais en quarantaine, j’étais à la maison, donc je regardais mon téléphone plus que je n’aurais dû.

« Il y a eu des moments où cela me faisait honte de mon apparence, et je n’aurais pas dû me sentir comme ça. »

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la mère d’un enfant doit faire face à des commentaires cruels de trolls en ligne.

Bretagne/Instagram

Brittany a répondu aux trolls en novembre après qu’ils se soient moqués de la taille de son baby bump[/caption]

Instagram @bretagne

Elle a applaudi les trolls qui ont critiqué son baby bump[/caption]

En novembre, Brittany a fustigé les shampoings qui se moquaient la taille de son baby bump.

La personnalité de la télévision a riposté : « Croyez-le ou non, certaines femmes ne se montrent pas vraiment à 16 semaines de grossesse, tandis que d’autres ont des bosses prononcées.

« La grande variété de bosses de bébé peut être attribuée à tout, de la taille et de la forme d’une femme au fait qu’il s’agisse de sa première grossesse ou de sa deuxième, troisième ou quatrième.





« Quoi que vous fassiez, ne comparez pas votre ventre de grossesse de 16 semaines à celui de quelqu’un d’autre. »

La Bretagne révélée à E! Nouvelles en avril qu’elle avait lutté avec une grossesse et un accouchement difficiles.

« J’ai accouché pendant 26, 27 heures ! C’était l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites, mais c’était certainement la chose la plus belle et la plus gratifiante », a-t-elle déclaré.

Getty Images – Getty

Brittany et son mari Jax Taylor sont devenus parents pour la première fois en avril[/caption]