La star de VANDERPUMP Rules, Brittany Cartwright, a critiqué mercredi le troll « dégoûtant » et « terrible » dans ses histoires Instagram pour avoir « intimidé » son fils nouveau-né sur les réseaux sociaux.

Le nouvel écran de maman a saisi un commentaire déplaisant laissé par l’utilisateur des médias sociaux d’un emoji au visage vert malade en réponse à une photo de son mari, Jax Taylor, tenant leur fils de neuf semaines.

Brittany a donné naissance à son fils Cruz en avril[/caption]

Brittany a abattu un troll sur Instagram qui envoyait des commentaires dégoûtants à la page de son fils[/caption]

Elle a répondu : « Oh mon Dieu, quelle personne terrible vous êtes, je prierai pour vous afin que vous trouviez le bonheur un jour et que vous n’ayez pas de membres de votre famille qui doivent faire face aux intimidateurs des médias sociaux comme vous l’êtes. SMH grandit chéri.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour partager l’écriture d’interaction haineuse: « Je dois juste faire exploser cette femme très rapidement parce qu’elle a envoyé des messages horribles à propos de mon bébé sur sa page. »

Elle a poursuivi: « Les gens doivent arrêter l’intimidation et les commentaires dégoûtants, surtout quand il s’agit d’un enfant, je vais vous appeler !!!

« Inacceptable et dégoûtant, je prie pour qu’elle obtienne l’aide dont elle a besoin. »

Brittany a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux depuis la naissance de son fils[/caption]

C’est la deuxième fois, Bretagne, 32, reçu flack de ses abonnés sur les réseaux sociaux depuis que je suis maman.

Plus tôt ce mois-ci, la personnalité de la télévision a publié un instantané de son bébé alors âgé d’un mois, Cruz, qui portait une combinaison rayée.

En un instant, Cruz s’est assis dans son porte-bébé alors que la voiture était « garée ».

le Règles de Vanderpump La star a sous-titré la photo: « Ça ne devient pas plus doux que ça » avant d’expliquer, « pourquoi il n’est pas attaché. »

Le mois dernier, elle a applaudi un troll sur les réseaux sociaux qui a commenté la façon dont son fils était assis dans son siège auto[/caption]

Brittany a défendu sa parentalité dans sa réponse au commentaire[/caption]

Un troll a commenté : « On dirait que l’appui-tête du siège auto doit monter d’un cran. »

Brittany a applaudi et a abattu le troll en déclarant: « Je l’ai déjà arrangé depuis cette photo, et il était assis haut sur le siège donc tout allait bien. »

Dans une interview avec UsWeekly, le Bravo La star a révélé qu’elle avait reçu beaucoup de réactions de ses partisans au cours de son voyage vers la maternité.

Elle a dit : « Quand j’étais enceinte, j’ai eu tant de commentaires méchants à propos de mon gain de poids.

Brittany a révélé qu’elle avait également reçu de nombreux commentaires blessants de la part des critiques pendant sa grossesse.[/caption]

Backlash a grandi sur les réseaux sociaux avec des utilisateurs commentant sa prise de poids[/caption]

« J’étais fortement comparé à Stassi et Schéana et Lala. J’ai toujours été plus gros qu’eux, mais mon poids a toujours fluctué et tout ça.

« Donc, c’était juste difficile de voir tous ces commentaires sur mon poids quand j’étais en bonne santé et que le bébé était en bonne santé. »

le Bravo star a ajouté: « Vous êtes déjà si émotif. Et puis j’étais en quarantaine, j’étais à la maison, donc je regardais mon téléphone plus que je n’aurais dû.

« Il y a eu des moments où cela me faisait honte de mon apparence, et je n’aurais pas dû me sentir comme ça. »

Elle a dit que les commentaires lui faisaient honte de son apparence[/caption]

Brittany a dit qu’elle n’aimait pas être comparée à ses camarades de la série[/caption]

Le mois dernier, la maman d’un enfant a donné aux fans une mise à jour sur la vie post-partum, exhibant son corps post-bébé.

Bretagne a déclaré dans ses histoires Instagram: «Je suis un peu plus de cinq semaines après l’accouchement. Se sentir bien. Vous avez un long chemin à parcourir. J’ai hâte de pouvoir m’entraîner à six semaines, mais je commence à me sentir à nouveau moi-même. Pas si mal et juste aimer mon bébé.

« Donc, je pense que certaines des choses les plus folles à propos du post-partum pour moi ont été… Il sourit pendant qu’il mange. C’est la chose la plus mignonne qui soit.

« Oh, il rigole aussi bien sûr. Mais certaines des choses les plus folles à propos du post-partum ont été la durée pendant laquelle vous saignez et pendant combien de temps vous avez mal.

« Désolé si c’est TMI pour certains d’entre vous. Mais je sais qu’il y a beaucoup de nouvelles mamans ou beaucoup de mamans enceintes qui me suivent. Et ce n’est qu’une expérience d’apprentissage.

Brittany est récemment allée sur Instagram pour montrer son corps post-bébé[/caption]

Elle a informé les fans sur le post-partum et sur ce qu’elle ressent dans son corps[/caption]





La nouvelle maman a poursuivi : « C’est le moment le plus heureux de votre vie mais personne ne parle de ce que votre corps traverse, et c’est très dur pour votre corps. Et je ne savais pas à quel point j’allais avoir mal ou combien de temps j’allais devoir rester dans ces couches et ces serviettes laides, même si cela en valait la peine. Vous avez vraiment juste à traverser ces moments.

« J’en suis enfin à un peu plus de cinq semaines après l’accouchement et je commence à me sentir bien. Ma douleur a beaucoup diminué.

« Alors accrochez-vous, nouvelles mamans. Tu as ça. Personne ne parle de ces choses, mais vous allez certainement les parcourir. Mais tout cela en vaut la peine. Parce que ces câlins sont les meilleures choses qui soient.

Cruz est le premier enfant de Brittany avec son mari Jax Taylor[/caption]