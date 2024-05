Brittany Cartwright critique les haineux qui remettent en question le bien-être de son fils au milieu de la séparation de Jax Taylor

Brittany Cartwright a critiqué les fans qui ont osé commenter le « bien-être » de son fils Cruz, 3 ans, au milieu de sa séparation d’avec Jax Taylor.

« Vous pouvez vivre le drame de ma vie, je m’en fiche mais laissez mes innocents [sic] le nom des fils en est sorti !!! N’agissez pas comme si vous saviez quoi que ce soit sur le fait qu’il regardait 30 minutes d’une émission enregistrée l’été dernier », a-t-elle écrit mardi dans un message pointu sur Instagram Story.

« Je fais tout ce que je peux pour lui, alors comment certains d’entre vous osent-ils !? » » a poursuivi la star de « Valley ». « ASSEZ, c’est un enfant parfait et innocent et je ne laisserai pas des étrangers agir comme s’ils savaient ce qui se passe dans sa vie.

« Parle de moi, parle de son père, je m’en fiche mais ça suffit !!!! »

Cartwright, 35 ans, n’a pas révélé les commentaires auxquels elle faisait référence, mais une source dit aux gens elle est « blessée » par les remarques sur le « bien-être » de son fils.

« Elle est très protectrice envers son fils, comme le serait toute mère attentionnée. Malgré ce qu’elle traverse personnellement dans son mariage, elle et Jax ont toujours et continuent de donner la priorité à leur fils », a expliqué la source.

« Il reste leur priorité numéro un et ils ont fait un excellent travail de coparentalité pendant cette période plutôt mouvementée. »

La source a ajouté : « Ils sont tous deux des parents incroyablement attentifs et aimants et donnent à Cruz absolument tout ce dont il a besoin. C’est un enfant heureux et c’est tout ce qui compte vraiment.

Les représentants de Cartwright n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

La Bravolebrity a accueilli Cruz avec son ex-mari en avril 2021. Les ex ont annoncé leur séparation en février sur leur podcast, « When Reality Hits with Jax and Brittany ».

«Je prends les choses un jour à la fois», avait déclaré Cartwright à l’époque. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais pour le moment, je me concentre sur le fait d’être la meilleure maman de Cruz. »

Cartwright et Taylor ont accueilli leur fils en 2021. PRESSE GARRETT / MÉGA

Ils ont annoncé leur séparation en février après près de cinq ans de mariage. PRESSE GARRETT / MÉGA

Cartwright a donné plus d’informations sur leur séparation en mars, en déclarant à TMZ : « Je lui ai demandé depuis un moment de faire certaines choses et rien n’en est sorti.

« Chaque fois que vous vous battez avec quelqu’un pendant aussi longtemps, vous ne pouvez encaisser que peu de choses, et vous savez, je mérite mieux, Cruz mérite mieux. »

Le mois suivant, elle a triplé sa position selon laquelle elle devait s’éloigner de Taylor, 44 ans, « difficile à gérer », pour le bien de leur fils.

« Je pense honnêtement que ça va mieux parce que nous ne nous battons pas devant [Cruz]», a-t-elle déclaré à People. « Et pour moi, je pense que c’est ce qui est le plus important en ce moment. Parce que c’est pour ça que je devais le sortir de cette situation en premier lieu.

Les anciens des « Vanderpump Rules » semblent s’entendre depuis qu’ils ont assisté ensemble au Garden Brunch des correspondants de la Maison Blanche à Washington, DC, en avril.

Ils ont également célébré l’anniversaire de leur fils le même mois.

Bien que le même mois, Taylor ait affirmé qu’il « travaillait » sur lui-même pour reconquérir Cartwright, il est sorti avec le mannequin Paige Woolen la semaine dernière pour un déjeuner de trois heures.