Brittany Cartwright et Jax Taylor, le couple BRAVO, ont accueilli leur premier enfant, un fils prénommé Cruz.

le Règles Vanderpump alun, 32 ans, a partagé la nouvelle sur Instagram le mardi 13 avril.

Instagram / Bretagne Cartwright

Brittany Cartwright a donné naissance à son fils[/caption]

Instagram / Bretagne Cartwright

Elle a partagé l’heureuse nouvelle dans un post Instagram[/caption]

Elle a dit dans un clin d’œil doux berçant son petit garçon tout en se blottissant contre son mari: «Hier, le 12 avril à 13 h 51, nos vies ont changé pour toujours de la meilleure façon possible. Notre beau fils Cruz Michael Cauchi est né et nous n’avons jamais été aussi amoureux. Il est le cadeau le plus précieux et j’ai la chance d’être sa maman. Nous sommes tellement heureux, c’est un rêve devenu réalité !! Maman et bébé vont très bien! »

Jax a fait l’éloge de Brittany et de son bébé Cruz dans son propre post Instagram, qui disait: «Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureux que je le suis en ce moment, tout le reste dans la vie semble si insignifiant maintenant. Je pleure juste en écrivant ce message. J’ai le plus beau fils qu’un homme puisse demander, c’est une bénédiction absolue de Dieu.

«Je veux juste dire à quel point ma femme a été absolument incroyable à travers tout ce processus», a-t-il poursuivi, «cela n’a pas été une grossesse facile pour elle, mais elle a fait un travail absolument incroyable jusqu’à la fin.

Instagram

Le couple a partagé la nouvelle de leur grossesse en septembre[/caption]

Instagram

Ils ont posté de jolies photos avec le sonogramme de Brittany[/caption]

Jax et sa femme a d’abord révélé que ils s’attendaient avec une série de belles photos l’automne dernier.

Le couple s’est blotti dans un escalier pendant que Brittany berçait sa bosse de bébé, et ensemble ils ont tenu des images échographiques de leur futur fils.

le Bravo La star a légendé ses photos sentimentales: «Maman et papa. L’amour de nos vies arrive bientôt. »

Jax, 41 ans, a également partagé sa joie, en postant la même collection avec les mots: « Sooooo, …… .. je vais être papa! »

Les nouveaux parents ont annoncé leur famille grandissante juste après avoir commémoré leur premier anniversaire de mariage.

Le duo s’est marié lors d’une cérémonie de château de conte de fées le 29 juin 2019, qui a été télévisée sur Vanderpump Rules.

La Mega Agency

C’est leur premier enfant ensemble[/caption]

Instagram

Le couple a essayé pendant des « mois » de tomber enceinte[/caption]

Bretagne a déjà dit GENS qu’elle et son mari avaient tenté de concevoir pendant des mois jusqu’à ce qu’elle ait l’intuition de passer un test de grossesse.

«Nous essayions depuis environ cinq mois et nous sommes impatients d’agrandir notre famille. J’avais les bâtons d’ovulation et toutes les applications… nous étions prêts à partir!

«Je me suis réveillé très tôt pour aller aux toilettes et j’avais juste le sentiment que je devais passer un test et c’était positif !!

«J’ai pleuré, j’ai ri, nous étions tellement heureux !! Ensuite, j’ai fait trois autres tests et j’ai pleuré encore », a-t-elle avoué.

Instagram Bretagne Cartwright

Brittany a eu un « sentiment » quand elle était enceinte[/caption]

«J’ai hâte de commencer à magasiner et de préparer la chambre d’enfant. Je suis tellement ravie et chaque jour je tombe de plus en plus amoureuse.

Les personnalités de la télévision se sont également réjouies d’apprendre que leur futur enfant serait un petit garçon, après célébrer avec une révélation de genre fin septembre.

Le couple avait l’air ravi alors que des confettis bleus se déversaient autour d’eux et de leurs proches.

«Nous sommes totalement aux anges !! Nous sommes choqués au-delà de toute croyance !! C’est vraiment un rêve devenu réalité pour Jax en particulier et nous avons hâte de rencontrer notre petit prince !! » ils ont dit à la sortie.

Jax et Brittany se sont rencontrés à Las Vegas en mai 2015, et la majorité de leur temps ensemble a été documentée sur Bravo.

Le mannequin masculin a demandé que son amour soit déménagé du Kentucky à Los Angeles pour être avec lui, et ils sont inséparables depuis.

La star de Vanderpump a proposé à Malibu en juin 2018, et ils ont scellé l’accord un an plus tard à Versailles, dans le Kentucky.

Brittany a fait étalage de sa bosse en développement fréquemment tout au long de sa grossesse, y compris à travers un prise de vue en selfie glamour en janvier.

Bretagne / Instagram

Brittany a montré sa bosse de bébé dans un selfie glamour[/caption]

Instagram Bretagne Cartwright

Elle a documenté le processus sur les réseaux sociaux[/caption]

La maman a posé dans juste un soutien-gorge nu alors qu’elle montrait son futur nouveau-né.

La fille du Sud a également expliqué ses changements corporels tout au long du processus, en écrivant: «Je me suis glamée et j’ai fait une séance de selfie lol, il est important de se sentir confiant dans son corps, en particulier pendant la quarantaine + la grossesse.

«Tout pousse – mes lèvres, mes pieds, mon ventre, mes seins lol!

«Se maquiller et se coiffer peut faire une énorme différence dans votre humeur, je le sais de première main!

Instagram Bretagne Cartwright

Brittany a affirmé que ses « lèvres, ses pieds, son ventre et ses seins » avaient tous grandi pendant sa grossesse[/caption]

Instagram Bretagne Cartwright

Sa co-star de Vanderpump, Scheana Shay, était également enceinte en même temps[/caption]

«Je me sens bien aujourd’hui et je m’excite pour une séance de maternité !! J’ai besoin d’idées, alors commentez ci-dessous si vous en avez de bonnes . »

Début mars, la Bretagne aussi aller à la plage avec la co-star Lala Kent, alors que les deux mamans enceintes montraient leur gros ventre de bébé en maillot de bain.

Jax et sa femme ont annoncé en décembre qu’ils allaient ne pas revenir aux règles de Vanderpump.

«Les 8 dernières années sur les règles de Vanderpump ont été parmi les années les plus difficiles, les plus enrichissantes et les plus épanouissantes de ma vie», a-t-il expliqué via Instagram.

«Bien que ce soit difficile à partager, Brittany et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Vanderpump Rules.

«Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts. @bravotv, @evolutionusa et nos coéquipiers de Vanderpump resteront toujours proches de nos cœurs.





«Merci à tous les fans qui ont partagé notre parcours avec nous et nous ont soutenus à travers tout. Nous t’aimons.

« Restez à l’écoute, nous ne pouvons pas attendre [to] partager ce que nous avons prévu. Passez un excellent week-end », s’est-il exclamé.