Brittany Cartwright a commencé à sortir secrètement avec Julian Sensley, le copain de Jax Taylor, peu de temps après leur séparation.

Brittany Cartwright a commencé à sortir secrètement avec l’un des copains de son ex-mari, Jax Taylor, peu de temps après leur séparation, Page Six peut le révéler en exclusivité.

Nous pouvons confirmer qu’après que les stars de « Valley » ont annoncé leur séparation en février, Cartwright a commencé une relation physique « occasionnelle » avec le basketteur devenu acteur Julian Sensley, qui travaillait à la porte du bar TomTom, affilié à « Vanderpump Rules ». .

On nous dit que Cartwright, 35 ans, et Sensley, 42 ans, ne sortaient qu’en privé et que leur histoire d’amour est désormais terminée.

Un initié nous dit que Sensley et sa désormais fiancée – qui partage un jeune enfant – étaient « par intermittence » et « traversaient une période difficile » lorsque lui et Cartwright étaient intimes.

Sensley, qui était autrefois la rumeur serait liée à la star de « Vanderpump Rules », Lala Kentest également papa d’un enfant plus âgé.

Lorsque Taylor, 45 ans, a découvert la liaison de son ex-épouse avec Sensley, on nous a dit qu’il était « devenu fou furieux », ce qui a contribué à son désir de rechercher un traitement de santé mentale.

L’ancienne de « Vanderpump Rules » a apparemment fait allusion au rendez-vous amoureux de juin dans un message X supprimé depuis qui disait : « vous voudrez peut-être demander à Brittany avec qui elle a couché ces 4 derniers mois… »

Le drame se jouera dans la saison 2 de « The Valley », nous dit-on.

Les représentants de Cartwright, Sensley, Taylor et Bravo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

Taylor a passé la majeure partie du mois d’août dans un établissement de santé mentale pour patients hospitalisés, expliquant au préalable aux fans qu’il voulait travailler sur ses « graves problèmes de colère » et « aller mieux » pour son fils de 3 ans et celui de Cartwright, Cruz.

À son retour du centre de traitement – ​​où on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de stress post-traumatique, et où il a appris qu’il était narcissique – Taylor a reçu des papiers de divorce.

Lorsque Taylor a découvert la liaison de son ex-épouse avec Sensley, on nous a dit qu’il était « devenu fou furieux », ce qui a contribué à son désir de rechercher un traitement de santé mentale. / SplashNews.com

L’ancienne de « Vanderpump Rules » a apparemment fait allusion au rendez-vous amoureux de juin dans un message X supprimé depuis qui disait : « vous voudrez peut-être demander à Brittany avec qui elle a couché ces 4 derniers mois… » Banque de photos NBCU via Getty Images

Quelques jours plus tard, Cartwright a abordé le divorce sur son podcast commun avec Taylor, disant à ses auditeurs : « Il m’a fallu de très nombreuses années pour arriver à ce point où j’ai acquis suffisamment de courage et de force pour faire ce qui est le mieux pour moi, m’en sortir. d’une relation toxique et finalement voir ma valeur.

Bien que le natif du Kentucky ait été le premier à demander la fin du mariage de cinq ans du duo, une source avait précédemment déclaré à Page Six que Taylor était « à 100 % d’accord » avec la décision.

Cartwright a déclaré à ses co-stars lors de la finale de la saison 1 de « The Valley », diffusée en juin, que l’ancien mannequin – qui l’a certes trompée lorsqu’ils sortaient ensemble – deviendrait « méchant comme un serpent roi » tout en se battant. gueules de bois fréquentes.