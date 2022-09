Brittany Bell donne naissance au 10e enfant de Nick Cannon

10 vers le bas, [at least] un de plus pour un papa procréateur persistant…

Nick Cannon est un fier père de 10 enfants. L’animateur a annoncé le vendredi 30 septembre que lui et Brittany Bell avaient accueilli leur troisième enfant ensemble, un petit garçon nommé Rise Messiah Cannon.

“Une autre bénédiction !!!” Canon partagé sur Instagram. “Alors que mon voyage sur cette planète devient de plus en plus remarquable et insondable, tout ce que je peux faire, c’est remercier Dieu et continuer à demander au Très-Haut d’ordonner mes pas. Il m’a donné l’intendance et la domination sur une dynamique familiale qui, pour certains, est inimaginable. Mais plus important encore, il m’a béni avec des personnes aimantes pour me guider avec soin tout au long de cette vie pleine de sens. Je suis tellement redevable et reconnaissant pour l’énergie de la matriarche en mon temps de besoin.

Cannon a également félicité Bell pour avoir été le “roc et le fondement” de son parcours de paternité avant de noter qu’elle avait eu un accouchement difficile de 48 heures.

“Elle m’a beaucoup appris sur la parentalité, la psychologie, la spiritualité, l’amour et la vie juste en général. Pour notre troisième enfant, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas de baby shower et qu’elle n’avait besoin de RIEN ! Tout ce qu’elle désirait, c’était la PRIÈRE de ses authentiques Proches ! J’apprends que c’est le meilleur CADEAU ! Elle m’a présenté le concept d’un BlessingWay! Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, un groupe de puissants guerriers de la prière intercède pour l’entrée de notre nouvel enfant sur Terre ! Et mon garçon en avions-nous besoin ! Probablement le travail et l’accouchement les plus difficiles que j’aie jamais vus ! 48 heures de douleur atroce et de vie en danger pour accueillir 10 livres d’amour et de joie nommé RISE MESSIAH CANNON.❤️ »

C’est le troisième enfant du duo. Ils partagent également un fils, Golden Sagon, 5 ans, et une fille, Powerful Queen, 1, qui sont présentés dans une vidéo de Blessingway de bébé Rise Messiah.

Cette dernière naissance survient après que Cannon est devenu père de 9 enfants le mercredi 14 septembre en accueillant une petite fille nommée Onyx Ice Cole Cannon avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole.

Il attend également toujours un enfant avec DJ Abby De La Rosa qui est également la mère de ses fils jumeaux d’un an, Zion et Zillion.

Le créateur de Wild ‘N Out partage également des jumeaux de 11 ans, Monroe et Moroccan, avec l’ex Mariah Carey…

ainsi que son fils de 10 semaines, Legendary Cannon, avec le mannequin Bre Tiesi.

Il est également père d’un enfant avec Alyssa Scott – son fils Zen, décédé à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.

En juin, Cannon a répondu aux rumeurs selon lesquelles il avait “trois autres bébés” en route.

« Quand tu dis ‘en route’, à quel compte es-tu ? La cigogne est en route, oui », a déclaré Cannon Podcast “Lip Service” d’Angela Yee. “Si vous pensiez que les chiffres que j’avais mis en place en 2021 étaient importants, attendez jusqu’en 2022… si vous pensiez que les chiffres étaient importants l’année dernière…”

Baby Rise Messiah est le deuxième enfant qu’il accueille depuis.

Que pensez-vous de procréer papa Nick Cannon en accueillant un autre enfant ?