Brittany Aldean jette les sacs Balenciaga à la suite d’une campagne publicitaire controversée impliquant des enfants : “Trash day”

Brittany Aldean a publié mercredi une photo d’elle jetant ses sacs Balenciaga et d’autres articles après que la marque ait suscité des réactions négatives à la suite d’une campagne publicitaire controversée.

La campagne de vacances de Balenciaga, désormais abandonnée, présentait des images d’enfants tenant des ours en peluche dans des costumes sexuellement suggestifs. Balenciaga a sorti les photos controversées la semaine dernière, qui montraient deux jeunes filles tenant des animaux en peluche portant des harnais en cuir. Une partie de l’ensemble aurait inclus des documents d’une affaire de la Cour suprême des États-Unis impliquant une loi fédérale sur la pornographie juvénile.

“C’est le jour des ordures”, a déclaré Aldean, mère de deux enfants, en légende de la photo.

Balenciaga a écrit des excuses sur ses histoires Instagram la semaine dernière, puis a effacé leur compte de toutes les images.

“Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances a pu causer. Nos sacs en peluche pour ours n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes”, a écrit la marque.

KIM KARDASHIAN A ÉTÉ “ÉBOUILLÉ” PAR LA CAMPAGNE DE BALENCIAGA, “RÉÉVALUER” LES LIENS DE LA MARQUE APRÈS UNE ANNONCE DE BONDAGE CONTROVERSÉE

Ils se sont également excusés d’avoir “exhibé des documents troublants” dans leur campagne, ajoutant qu’ils “prenaient cette affaire très au sérieux et intentaient une action en justice contre les parties responsables de la création de l’ensemble et de l’inclusion d’éléments non approuvés pour notre séance photo de la campagne du printemps 23”.

Aldean, qui est marié à la star de la country Jason Aldean, a été franc dans le passé au sujet des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants qui souhaitent passer à un autre sexe.

“Je pense que les enfants ne devraient pas être autorisés à prendre ces décisions qui changent leur vie à un si jeune âge”, a-t-elle déclaré à Tucker Carlson en septembre. “Ils ne sont pas assez matures ; ils devraient avoir des parents qui les aiment et qui les défendent malgré tout. Nous avons des âges pour tout. Nous l’avons pour les cigarettes, la conduite, l’armée, le vote… mais pour une raison quelconque, les gens pensent que nous pouvons laisser un enfant choisir leur sexe si jeune ? C’est très déconcertant pour moi.”

Les commentaires d’Aldean sont venus après qu’elle ait reçu des réactions négatives pour avoir remercié sa famille de ne pas avoir changé de sexe pendant sa “phase de garçon manqué”.

En plus d’Aldean, d’autres célébrités comme Kim Kardashian se sont prononcées sur la polémique Balenciaga.

Kardashian a déclaré qu’elle “réévaluait” sa relation avec la marque. “En tant que mère de quatre enfants, j’ai été ébranlée par les images troublantes. La sécurité des enfants doit être tenue avec le plus grand respect, et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants de quelque nature que ce soit ne devrait pas avoir sa place dans notre société – point final.”

“Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûtée et outragée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver”, a-t-elle déclaré. a déclaré dimanche sur ses plateformes de médias sociaux.

Alors que Kardashian a dit qu’elle était heureuse que les publicités aient été supprimées, elle n’était pas prête à abandonner le entreprise de luxe entièrement et attendra de voir quel type de “responsabilité” Balenciaga prendra à l’avenir.

Balenciaga n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.