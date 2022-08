Brittany Aldean dit que les commentaires transgenres “ont été sortis de leur contexte” alors qu’elle lance une ligne de vêtements caritatifs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brittany Aldean a déclaré que ses commentaires comparant sa “phase de garçon manqué” au transgenre ont été sortis de leur contexte et ont utilisé la controverse pour inspirer une nouvelle ligne de vêtements caritative.

“Comme d’habitude, mes mots ont été sortis de leur contexte au cours de la semaine dernière”, a-t-elle sous-titré des photos des nouveaux hauts mercredi avant d’inclure un emoji qui roule des yeux.

“Au lieu d’être tordu par la torsion de mes mots, j’ai choisi d’en tirer du bien”, a ajouté Brittany.

Brittany, qui est mariée à la star de la musique country Jason Aldean, a lancé un t-shirt inspiré de Barbie avec la phrase “Ne marchez pas sur nos enfants” aux côtés de la femme du musicien Chuck Wick, Kasi. Le thème est apparemment une référence à la Bretagne étant étiquetée “Insurrection Barbie” par Maren Morris.

La ligne de vêtements bénéficiera à Operation Light Shine, une organisation caritative lancée pour “aider à lutter contre l’exploitation des enfants et la traite des êtres humains”, selon Brittany.

LES COMMENTAIRES DE BRITTANY ALDEAN SUR LE TRANSGENDERISME SONT LOUANGÉS ET BASÉS SUR DES STARS

La mère de deux enfants a partagé le message après avoir fait des commentaires sur sa “phase de garçon manqué”.

Brittany a créé une bobine vidéo sur Instagram où elle a montré à ses deux millions d’abonnés comment elle se transforme d’un visage relativement sans maquillage en un glamour total d’un coup de pinceau fond de teint pendant que “Upgrade U” de Beyoncé et Jay-Z jouait sur le clip.

Elle a légendé le post : “J’aimerais vraiment remercier mes parents de ne pas avoir changé de sexe quand j’ai traversé ma phase de garçon manqué. J’adore cette vie de fille.”

Les chanteurs de musique country Cassadee Pope et Morris n’étaient que quelques-uns des nombreux à avoir critiqué la vidéo de quelques secondes, Pope tweetant que les célébrités pouvaient “voir les aspects positifs de l’inclusion des personnes LGBTQ + dans leurs messages”, comme l’a ajouté Morris, “c’est si facile de , genre, ne pas être un salaud humain ?”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est si facile, genre, de ne pas être un salaud humain ? Vendez vos clips et compressez-les, Insurrection Barbie”, a écrit Morris en entier.

“On pourrait penser que les célébrités avec des marques de beauté verraient les avantages d’inclure les personnes LGBTQ + dans leurs messages. Mais au lieu de cela, nous entendons quelqu’un comparer leur” phase de garçon manqué “à quelqu’un qui veut faire la transition. Vraiment bien”, a également écrit Pope.

Brittany a partagé le message du pape sur Instagram avec le suivi, “Plaidoyer pour la mutilation génitale des enfants sous le déguisement de l’amour et l’appeler” soins affirmant le genre “est l’un des pires maux. Je soutiendrai toujours mes enfants et je ferai ce que Je peux protéger leur innocence.”

“L’autre jour, Memphis voulait être un dinosaure et demain Navy voudra être un chat. Ce sont des enfants”, a-t-elle déclaré à propos de ses deux enfants avec Jason.

“Certains parents veulent tellement être acceptés par la société qu’ils sont prêts à prendre des décisions qui changent la vie de leurs enfants qui ne sont pas assez vieux pour comprendre pleinement les conséquences de ces actions. L’amour protège votre enfant jusqu’à ce qu’il soit suffisamment mûr en tant qu’adulte pour prendre leurs propres décisions de vie.”

Elle a terminé sa réponse par “En attendant, laissez les enfants tranquilles.”

Le message de Brittany n’a pas seulement rencontré un contrecoup. La star de “Southern Charm” Madison LeCroy a commenté sa bobine Instagram originale “phase garçon manqué” avec une poignée d’emojis rieurs suivis de “même!”

Le mari de Brittany, Jason, a également montré son soutien en écrivant : “Lmao !! Je suis content qu’ils ne l’aient pas fait aussi, parce que toi et moi n’aurions pas réussi.”

Morris a apparemment abandonné les allers-retours en ligne. L’interprète de “The Bones” a partagé des photos de sa tournée du mois dernier avec son fils de 2 ans qu’elle a appelé “le plus grand soldat”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il n’a que 2 ans, mais il a pris vie sur cette course. Il parle plus que jamais, a vu tous les zoos, aquariums et musées pour enfants que l’Amérique a à offrir”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté: “Les enfants et les tournées sont un ajustement créatif que beaucoup de gens nous ont aidés à concrétiser, mais nous le faisons fonctionner”, avant d’ajouter que son mari lui manque et “a hâte d’être à la maison”.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.