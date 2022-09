Brittany Aldean dit à Tucker Carlson qu’elle “défend les enfants” après avoir reçu un contrecoup

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brittany Aldean est apparue sur “Tucker Carlson ce soir” Jeudi et a parlé de son combat pour protéger les enfants.

Aldean, l’épouse de la star de la musique country Jason Aldean, a reçu un contrecoup après avoir remercié sa famille de ne pas avoir changé de sexe pendant sa “phase de garçon manqué”.

“Je défends les enfants”, a-t-elle déclaré à Carlson. “Je pense que les enfants ne devraient pas être autorisés à prendre ces décisions qui changent leur vie à un si jeune âge. Ils ne sont pas assez mûrs; ils devraient avoir des parents qui les aiment et les défendent malgré tout. Nous avons des âges sur tout. Nous l’avons pour les cigarettes, la conduite, l’armée, le vote… pourtant, pour une raison quelconque, les gens pensent que nous pouvons laisser un enfant choisir son sexe si jeune ? C’est très déconcertant pour moi.

Elle a réitéré que les enfants sont “trop ​​​​jeunes pour prendre ces décisions” et qu’ils “changent la vie”.

BRITTANY ALDEAN DIT QUE LES COMMENTAIRES TRANSGENRES ONT ÉTÉ “PRIS HORS CONTEXTE” ALORS QU’ELLE LANCE UNE LIGNE DE VÊTEMENTS CARITATIVES

“Il y a tellement de conséquences à faire ça à un si jeune âge”, a-t-elle poursuivi. “La société devrait pouvoir s’asseoir, s’exprimer et se battre pour ces enfants.”

Quelques jours auparavant, Aldean s’était rendue sur son Instagram et avait annoncé le lancement de sa nouvelle ligne de vêtements caritatifs, déclarant également que ce qu’elle avait écrit était simplement “sorti de son contexte”.

“Comme d’habitude, mes mots ont été sortis de leur contexte au cours de la semaine dernière”, a-t-elle légendé les photos des nouveaux hauts mercredi. “Au lieu d’être tordue à propos de la torsion de mes mots, j’ai choisi d’en tirer du bien”, a-t-elle ajouté.

Aldean a lancé un t-shirt inspiré de Barbie avec la phrase “Ne marchez pas sur nos enfants”, aux côtés de Kasi, la femme du musicien Chuck Wick. Le motif est probablement une référence au fait qu’elle s’appelait “Insurrection Barbie” par Maren Morris.

Le produit de la ligne de vêtements ira à Operation Light Shine, une organisation caritative pour “aider à lutter contre l’exploitation des enfants et la traite des êtres humains”, selon Aldean.

Les clarifications d’Aldean découlent des commentaires qu’elle a faits plus tôt dans la semaine à propos de sa “phase de garçon manqué”.

Sur son Instagram, Aldean a partagé une vidéo dans laquelle elle a montré à ses abonnés comment elle se transforme d’un visage sans maquillage en un glamour complet d’un simple coup de pinceau de fond de teint.

Elle a légendé le post : “J’aimerais vraiment remercier mes parents de ne pas avoir changé de sexe quand j’ai traversé ma phase de garçon manqué. J’adore cette vie de fille.”

En réponse, les musiciens country Maren Morris et Cassadee Pope ont critiqué la vidéo, Pope tweetant que les célébrités pouvaient « voir les aspects positifs de l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans leurs messages », tandis que Morris a écrit : « C’est si facile, genre, de ne pas être un salaud humain ? Vendez vos clips et zippez-les, Insurrection Barbie.”

À son tour, Aldean a répondu : “Défendre la mutilation génitale des enfants sous le déguisement de l’amour et l’appeler ‘soin affirmant le genre’ est l’un des pires maux. Je soutiendrai toujours mes enfants et ferai ce que je peux pour protéger leur innocence. .”

Pendant ce temps, la société de relations publiques de Jason, GreenRoom, a annoncé qu’elle ne représenterait plus la star de la country.

“La musique a toujours été et reste l’objectif principal de The GreenRoom, nous avons donc dû prendre la décision difficile après 17 ans de nous retirer de la représentation de Jason”, a déclaré jeudi Tyne Parrish, copropriétaire de GreenRoom, dans un communiqué à Panneau d’affichage. “Nous ne sommes plus les meilleures personnes pour le concert, mais nous serons toujours de grands fans de sa musique – il est l’un des plus grands artistes live de la musique country.”

