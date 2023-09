Brittain Resorts & Hotels déploie une matrice technologique de business intelligence IA sur son portefeuille de 22 propriétés

Brittain Resorts & Hôtels (BRH), une importante société de gestion hôtelière à service complet dans le Sud-Est, a annoncé l’introduction d’une « matrice technologique de business intelligence basée sur l’IA ». Cette décision place BRH à l’avant-garde des initiatives technologiques et des capacités de plateforme de nouvelle génération au sein de l’industrie hôtelière. Ces initiatives font partie de l’expansion de BRH dans la gestion pour compte de tiers pour les propriétaires d’hôtels à la recherche d’améliorations des valeurs et des mesures de satisfaction.

En tant que société de gestion hôtelière à service complet, BRH fournit une expertise dans toutes les disciplines des opérations d’hôtels et de centres de villégiature. Lancée en 1943, la société exploite actuellement 22 hôtels et centres de villégiature ainsi que plus de 45 restaurants et bars aux États-Unis.

BRH a adopté une position relativement agressive à l’égard de la technologie hôtelière, intégrant dans sa stratégie des solutions de nouvelle génération provenant de plus d’une douzaine de fournisseurs de solutions. La nouvelle matrice comprend plusieurs plates-formes telles que les données sur les clients, la gestion des médias sociaux, la communication par messagerie avec les clients, la gestion des revenus, le CRS, la gestion de la relation client, les données de marché, la gestion de la parité, la paie et les systèmes RH. Selon l’entreprise, l’IA a été appliquée à chacun de ces domaines pour améliorer leurs processus respectifs. Par exemple, l’IA peut analyser les préférences et les comportements des clients pour automatiser et personnaliser les campagnes marketing. Il peut également optimiser la gestion des tarifs en analysant de grands ensembles de données, en prédisant la demande du marché et en ajustant les stratégies de tarification en temps réel pour maximiser les revenus.

La matrice, baptisée « Power BI », est composée d’une pile de solutions provenant d’une diversité de fournisseurs de technologies de premier plan et se connecte à plusieurs sources de données, permettant aux utilisateurs de regrouper, d’analyser, de visualiser et de partager des informations via des tableaux de bord et des rapports interactifs. Les fournisseurs de solutions incluent une solution de gestion de la relation client d’Amadeus, une solution de gestion immobilière (PMS) d’Agilysys, une solution de gestion de parité d’OTA Insight, une solution de gestion des revenus de Duetto et une plateforme de données clients de Revinaterobust. Visualisation de données. Il comprend également des analyses commerciales. outil développé par Microsoft.

« L’IA et la business intelligence sont des initiatives majeures en matière de données et d’analyse pour Brittain, et nous avons intégré l’IA dans sa stratégie », explique Christy Jernigan, directrice du développement de l’entreprise. « Le composant de business intelligence nous permet de comprendre et d’interpréter nos données sur tous les canaux pour une analyse continue et un reporting simplifié à nos propriétaires. Pour les nouveaux systèmes que nous avons ajoutés, l’intégration de l’IA, de l’apprentissage automatique ou de la business intelligence automatise non seulement les tâches, mais offre également des informations prédictives, des suggestions d’optimisation et des expériences utilisateur améliorées.

BRH utilise ses capacités de business intelligence pour offrir de multiples avantages aux hôtels qu’elle exploite. La plateforme peut s’intégrer au PMS d’un hôtel pour fournir des informations sur les données démographiques, les préférences et les comportements des clients. Il peut également analyser les données opérationnelles pour découvrir les inefficacités dans les opérations d’entretien ménager, de maintenance ou de restauration. Selon l’entreprise, ces outils peuvent conduire à des améliorations notables des opérations, ce qui peut à son tour augmenter la valeur pour les actionnaires.

La gestion des projets et des installations de BRH comprend les projets d’investissement, la budgétisation et la planification, les rénovations du cycle de vie et les programmes annuels de maintenance préventive. La société propose également un support analytique dédié aux opérations immobilières et une plateforme centrale de reporting de business intelligence.

En termes de gestion de l’expérience client, BRH effectue des boutiques secrètes, des inspections et des visites de routine des propriétés par l’équipe de l’entreprise. L’entreprise utilise également des solutions technologiques pour maximiser l’efficacité opérationnelle et technique et améliorer le service client.

La gestion des aliments et des boissons de BRH comprend la création de concepts et d’identités de marque, la gestion des actifs numériques, la consultation, la mise en œuvre et l’installation de logiciels de point de vente/sièges, l’analyse des achats, le contrôle des coûts et des stocks des menus, la conformité aux réglementations de l’industrie, les programmes de formation et les certifications, ainsi que les ventes et le marketing complets. plans personnalisés au restaurant et aux besoins du point de vente spécifique.

La société propose également une gestion des relations avec les propriétaires, qui comprend des rapports et une communication transparents avec les clients, une équipe de représentants des propriétaires dédiée aux relations avec les propriétaires, des experts en gestion locative sur site/hors site, des responsables du développement commercial axés sur les ventes et axés sur l’acquisition de biens supplémentaires. unités, portail en ligne pour les propriétaires avec intégration du système de gestion immobilière, comptabilité et gestion des relevés en ligne pour les propriétaires, ainsi que l’expertise du conseil d’administration HOA et les partenariats de gestion HOA.

Enfin, les capacités de gestion informatique de BRH comprennent l’analyse et l’approvisionnement des systèmes, la segmentation des bases de données, la gestion des points de vente et des PMS, la protection de la propriété intellectuelle et la gouvernance des données, la sécurité des réseaux et de la cybersécurité, l’intégration et la migration vers le cloud, la gestion des projets et des fournisseurs informatiques, la budgétisation informatique et le contrôle des coûts, ainsi que les activités commerciales. renseignements et analyses.

« Cette plateforme représente une approche de pointe pour travailler avec les technologies les plus récentes disponibles », a déclaré Jernigan. « Ces outils produisent des améliorations significatives des opérations, qui à leur tour conduisent à une valeur accrue pour nos actionnaires. »

