Britt vise la victoire au Sénat en Alabama, affronte Boyd et Sophocleus

MONTGOMERY, Ala – La républicaine Katie Britt cherche à devenir la première femme élue au Sénat américain de l’Alabama alors qu’elle cherche à conquérir le siège ouvert par le départ à la retraite du sénateur du GOP Richard Shelby. Britt affronte le candidat démocrate Will Boyd et le libertaire John Sophocleus dans la course de mardi pour le rare siège ouvert au Sénat en Alabama.

Shelby, 88 ans, prend sa retraite après avoir servi six mandats au Sénat américain. Britt est l’ancien chef de cabinet de Shelby et l’ancien chef du Business Council of Alabama, un lobby d’affaires. Si elle est élue, Britt deviendra la première femme à remporter l’élection au Sénat américain de l’Alabama et sera la première femme républicaine à occuper l’un des sièges du Sénat de l’État. Les anciennes sénatrices de l’État, toutes deux démocrates, avaient été nommées.