Britt Reid, l’assistante de l’ex-Chiefs, plaidera en cas d’accident

KANSAS CITY, Mo. (AP) – L’ancien entraîneur adjoint des Chiefs de Kansas City, Britt Reid, devrait plaider lundi pour crime de conduite en état d’ébriété causant des blessures graves après un accident de voiture en 2021 qui a gravement blessé une jeune fille.

Reid, fils de l’entraîneur des Chiefs Andy Reid, devrait plaider coupable, selon les dossiers de la Cour de circuit du comté de Jackson (Missouri). Il devait être jugé le 26 septembre.

Il risque jusqu’à sept ans de prison, a rapporté le Kansas City Star.

La police a déclaré que Reid était en état d’ébriété et accélérait lorsqu’il a heurté deux voitures garées sur une rampe d’accès près du stade Arrowhead en février 2021. Une fille dans l’une des voitures, Ariel Young, qui avait 5 ans à l’époque, a subi un traumatisme crânien.

L’un des véhicules qu’il a heurtés avait calé à cause d’une batterie déchargée et le second appartenait à la mère d’Ariel, qui était arrivée pour aider, selon les documents d’accusation.

Les archives judiciaires montrent que Reid conduisait à environ 84 mph (135 kilomètres par heure) peu de temps avant la collision et avait un taux d’alcoolémie de 0,113 deux heures après l’accident, a indiqué la police. La limite légale est de 0,08.

Reid, qui a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une blessure à l’aine après l’accident, a été placé en congé administratif. Son travail avec l’équipe a pris fin après que les Chiefs aient autorisé l’expiration de son contrat.

En novembre, les chefs ont conclu un accord confidentiel avec la famille d’Ariel pour payer son traitement médical en cours et d’autres dépenses.

The Associated Press