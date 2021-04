L’ancien entraîneur adjoint des Chiefs de Kansas City, Britt Reid, a été accusé de conduite en état d’ébriété à la suite d’une enquête sur l’accident de février qui a gravement blessé une fillette de 5 ans, a annoncé lundi un procureur du comté.

Selon des documents publiés par le bureau du procureur du comté de Jackson (Mo), Jean Peters Baker, Reid avait un taux d’alcoolémie de 0,113 environ deux heures après l’accident du 4 février, au cours duquel sa camionnette Dodge Ram a heurté deux berlines qui s’était arrêté sur le bord de la route.

Une enquête policière a déterminé que le camion de Reid roulait à 83,9 mi / h environ deux secondes avant l’impact initial. La limite de vitesse sur ce tronçon de route est de 65 mi / h.

Les autorités allèguent que Reid conduisait sous l’influence de l’alcool et « a agi avec négligence criminelle en conduisant à une vitesse excessive, en ignorant la présence d’un véhicule en panne, en le heurtant et, par conséquent, a causé des blessures corporelles graves » à 5- Ariel Young, un an, selon les documents de mise en accusation.

L’accusation de DWI est un crime de classe D dans le Missouri qui est passible d’une peine de prison, d’une amende ou des deux. La durée maximale d’emprisonnement pour l’accusation est de sept ans.

Reid, qui est le fils de l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid, devait se rendre aux autorités lundi, selon le bureau du procureur du comté.

Les tentatives pour joindre l’avocat de Reid n’ont pas été immédiatement couronnées de succès lundi.

Selon les documents d’accusation, Reid a subi un traumatisme contondant à l’aine lors de la collision et a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence. Au moins deux autres personnes ont subi des blessures graves, dont Young, qui a subi un traumatisme crânien grave, une fracture du crâne et des contusions cérébrales, entre autres blessures.

Tom Porto, un avocat qui représente la famille de Young, a déclaré à USA TODAY Sports dans un communiqué qu’il pensait que l’accusation contre Reid était « absolument appropriée », affirmant que Young « devra endurer les conséquences de cet accident pour le reste de sa vie. . «

« Ariel a été relâché chez lui le vendredi 2 avril », a écrit Porto dans un e-mail. «L’espoir est que sa lésion cérébrale pédiatrique guérira mieux dans un environnement familier. À l’heure actuelle, elle ne peut toujours pas marcher ou parler et dépend d’une sonde d’alimentation pour sa nutrition de base.

Tiffany Verhulst, la cousine de Young qui a organisé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour ses factures médicales, a déclaré lundi à USA TODAY Sports que la famille était heureuse que Reid ait «finalement été inculpé» mais ne pense pas que les accusations «sont justes ou assez sévères. «

«Cela a été incroyablement difficile de savoir qu’il est là-bas tous les jours en train de vivre sa vie normale et que la vie d’Ariel a complètement changé», a déclaré Verhulst. « La vie de toute notre famille a changé parce qu’il a pris la décision de boire et de conduire. Nous espérons que cela lui rendra justice. »

L’accident s’est produit après 21 heures, heure locale, le 4 février, quelques jours seulement avant que les Chiefs ne soient prêts à affronter les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl 55.

Selon les documents d’accusation, les sœurs Felicia Miller et Angela Saenz et leurs deux enfants étaient sortis cette nuit-là pour aider le cousin de Miller, Alfredo Vasquez, qui pensait que sa voiture était tombée en panne d’essence pendant son retour du travail. Miller et compagnie ont garé leur Chevrolet Traverse du côté de l’Interstate 435, juste devant la Chevrolet Impala de Vasquez.

Reid, 35 ans, a déclaré à la police qu’il avait quitté son travail et qu’il s’engageait sur l’autoroute lorsque son camion a heurté l’Impala. Il a également frappé le Traverse. Il a dit qu’il n’avait pas vu l’Impala parce que ses lumières n’étaient pas allumées, selon les documents de chargement. Vasquez a déclaré à la police qu’il avait allumé ses feux de détresse mais savait qu’il avait une batterie faible.

Reid a appelé le 911 vers 21 h 33, selon les documents de mise en accusation. Un officier sur les lieux a rapporté que ses yeux étaient injectés de sang et rouges et qu’il avait détecté «une odeur de substances intoxicantes».

Les Chiefs ont annoncé plus tard que Reid, qui entraînait les secondeurs de l’équipe à l’époque, ne se rendrait pas à Tampa Bay pour le Super Bowl. Il s’est séparé de l’équipe plus tôt cette année, à la suite de l’expiration de son contrat.

Les chefs ont déclaré dans un communiqué qu’ils restaient « inébranlables dans notre préoccupation pour tous ceux qui ont été touchés par ce tragique accident ».

« Nos prières sont axées sur la guérison et le rétablissement continus d’Ariel », a déclaré l’équipe lundi. « Les chefs sont régulièrement en contact avec le représentant désigné de la famille pendant cette période difficile. »

Baker, le procureur du comté, a déclaré dans un communiqué que son bureau « poursuivrait vigoureusement ces accusations » et que Reid n’avait reçu aucun traitement favorable. Elle a déclaré que les récents changements apportés aux statuts de DWI dans l’État avaient limité les charges que son bureau pouvait poursuivre.

Reid a déjà été cité par les forces de l’ordre pour excès de vitesse ou conduite imprudente à au moins trois reprises, y compris en Pennsylvanie en 2011 et à deux reprises dans le Missouri. Il a également plaidé coupable à trois chefs d’accusation découlant d’un incident survenu en août 2007 dans le stationnement d’un magasin d’articles de sport, y compris la conduite sous l’influence d’une substance contrôlée.

Contributeur: Jori Epstein

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.