Britt Prince signe officiellement son engagement envers le Nebraska

«C’était une décision difficile pour moi», a-t-elle déclaré. “Je l’ai vécu entre deux écoles, mais le Nebraska me sentait comme chez moi.”

“Je pense que c’est super spécial de pouvoir représenter mon pays d’origine”, a-t-elle déclaré. “C’est une très belle opportunité et quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer.”

Prince, qui a aidé les Wolves à remporter trois championnats consécutifs de classe B, a déclaré que c’était un soulagement de pouvoir enfin signer sa lettre. Elle a signé alors qu’elle était assise entre ses parents, Mark et Ann.

« J’ai beaucoup de stress dans le dos maintenant », a-t-elle déclaré. “Le processus de recrutement a été parfois stressant, mais je suis enthousiasmé par ma décision et j’ai hâte.”

«J’ai grandi en étant fan des Husker», a-t-elle déclaré. “J’aime les entraîneurs et j’ai bâti des relations solides avec les entraîneurs et les joueurs.”

“J’espère obtenir autant de victoires que possible”, a-t-elle déclaré. “Allez au tournoi de la NCAA, allez loin et courez.”

Le Nebraska a participé au tournoi 15 fois, la dernière fois en 2022. NU a atteint le Sweet Sixteen en 2010 et 2013.

Prince, l’athlète secondaire la plus recrutée de l’État, a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu’elle s’était engagée verbalement envers les Huskers. Son tweet disait simplement « Rester à la maison » et a été consulté par 919 000 personnes sur Twitter.

Elle avait une moyenne de 23,4 points en première année et de 24,1 en deuxième année. En plus de sa moyenne de 24,2 points l’année dernière, elle figurait parmi les leaders de la classe B en termes de pourcentage de réussite sur le terrain (.590), de pourcentage de 3 points (.467), de pourcentage de lancers francs (.929), de passes décisives par match. (6,2) et moyenne rebondissante (8,6).