Britt Baker manquera AEW Dynamite pour cause de maladie

Britt Baker est hors titre mardi.

Tony Khan a annoncé sur TikTok que Baker ne pouvait pas voyager et était « très, très malade ». En conséquence, elle sera absente de l’édition spéciale de Dynamite de mardi. Elle devait affronter Willow Nightingale dans un match où la gagnante défierait Mariah May pour le championnat féminin AEW à WrestleDream le week-end prochain. Khan a annoncé qu’un match à quatre aura lieu mardi, où le vainqueur entre Nightingale, Saraya, Jamie Hayter et Nyla Rose deviendra le nouveau prétendant numéro un.

Nightingale et May se sont affrontés ces dernières semaines, notamment lors du dernier épisode de Collision. Après que Nightingale ait vaincu Trish Adora, les deux se sont attaqués et May s’est échappé suite à une tentative de bombe électrique de Nightingale.

La carte mise à jour pour AEW Dynamite Title Tuesday :

Bryan Danielson et Wheeler Yuta contre Claudio Castagnoli et PAC

Mercedes Mone, championne féminine NJPW Strong et championne TBS, défend ses deux ceintures contre Emi Sakura

La gagnante affronte Mariah May à WrestleDream pour le championnat du monde féminin AEW : Willow Nightingale contre Saraya contre Jamie Hayter contre Nyla Rose

Hologramme contre Komander

Hook interpelle la personne qui a attaqué Taz la semaine dernière

Jay White apparaît en direct

