Brits and Mercury Prize modifie les règles d’éligibilité après la controverse sur Rina Sawayama Actualités Ents & Arts

Les artistes non britanniques qui vivent au Royaume-Uni seront désormais éligibles pour deux des plus grands prix musicaux du pays, les Britanniques et le Mercury Prize, suite à un changement de règles.

L’industrie phonographique britannique (BPI), qui organise les cérémonies, a fait cette annonce après avoir fait face à une réaction violente en 2020 sur le chanteur Rina Sawayama, qui est né au Japon.

Bien qu’elle ait vécu au Royaume-Uni pendant 26 ans, après avoir sorti son premier album acclamé par la critique en avril, la star a appris qu’elle n’était pas éligible pour le prix britanniques parce qu’elle n’est pas titulaire d’un passeport britannique.

The Brits est la plus grande cérémonie de remise des prix de la musique au Royaume-Uni



Dans une interview avec Sky News l’année dernière, elle a dit que cela avait été une expérience «stressante» mais elle espérait alors qu’il pourrait y avoir des changements.

Maintenant, le BPI a annoncé un changement de règle, déclarant que les artistes doivent répondre à l’un des trois critères – être né au Royaume-Uni, détenir un passeport britannique ou avoir été résident permanent depuis plus de cinq ans – pour être pris en compte.

Sawayama, 30 ans, a publié une déclaration pour dire qu’elle était « aux anges » et a remercié les fans pour avoir sensibilisé au problème sur les réseaux sociaux.

Ses partisans avaient critiqué le BPI pour sa politique en utilisant le hashtag #SAWAYAMAISBRITISH, qui à un moment donné est devenu la tendance numéro un au Royaume-Uni.

« Je vous remercie tous du fond du cœur d’avoir partagé la campagne #SAWAYAMAISBRITISH dans le monde entier et d’avoir déclenché cette importante conversation sur la Britishness », a-t-elle écrit.

« Sans votre voix collective, cela ne serait pas arrivé. Au cours de ma 26e année de vie au Royaume-Uni, je suis si fier de pouvoir contribuer à apporter ce changement systémique pour les générations futures, afin que dans les années à venir, nous puissions voir définition de l’excellence musicale britannique.

« L’idée que ma musique puisse en faire partie est incroyablement excitante. »

Sawayama détient un congé indéfini pour conserver son statut, ce qui lui donne le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni.

Le Japon n’autorise pas la double nationalité et Sawayama a précédemment déclaré qu’elle avait envisagé le déménagement, mais a décidé qu’elle ne voulait pas rompre les liens avec le pays de sa naissance.