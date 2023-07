Britney Spears Will.i.am sort une nouvelle chanson Mind Your Business: Listen – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charriau Jeremy/ABACA/ITV/Matt Frost/Shutterstock

Britney Spears et ami de longue date William secrètement fait équipe pour un nouveau morceau, et le duo a sorti la chanson d’été le mardi 18 juillet. Intitulé ostensiblement « Mind Your Business », Britney a apparemment formé les médias et les paparazzi avec l’aide de son ami et collaborateur de longue date. « Ils me suivent, me suivent, me suivent / Suivez, suivez-moi / Uptown, centre-ville / Partout où je me retourne / Hollywood, Londres / Snap, snap est le son. »

Les paroles semblaient pointer directement vers des confrontations passées avec des photographes – c’est un thème qu’elle a déjà abordé dans des chansons telles que « Piece Of Me » et « My Prerogative ». Elle promet également de « faire sortir les chiens » si les paparazzis « se lèvent devant moi ». Tout cela semblait répercuter son appel constant à la liberté après sa tutelle restrictive de 13 ans, qui a finalement pris fin en novembre 2021. « Mind yo’ business, b **** », chantonne-t-elle dans son gazouillis distinctif.

La chanson, un banger imprégné de techno et prêt pour les clubs, est la deuxième sortie de la chanteuse « Toxic » depuis que sa tutelle restrictive de 13 ans a été levée en novembre 2021. Will.i.am a pris vers Twitter le lundi 17 juillet pour taquiner la goutte, en écrivant simplement, OUH OH !!! » et marquage @britneyspears, aux côtés d’un clip alléchant de la chanson. Peu de temps après, le chanteur a modifié le tweet pour révéler le titre de la chanson. « OUH OH !!! Vous êtes maintenant en train de basculer avec William et @britneyspears », aux côtés d’une rangée impétueuse d’emojis de flamme. Il a ensuite ajouté le hashtag, #Mindyourbusiness.

Les fans se sont déchaînés dans le fil des commentaires en prévision de la sortie. « Alors prêt », a écrit un fan, tandis qu’un autre a commenté, « APPORTEZ L’ACTION ». « BRITNEY ARRIVE », a jailli un troisième.

Plus Divertissement

Ce n’est pas vraiment une surprise qu’ils fassent équipe, car le Haricots à oeil noir le rappeur aurait fait partie de la liste d’invités très exclusive du mariage étoilé de Britney en juin 2022 avec Sam Asghari. Ils ont déjà collaboré sur le single « Scream and Shout » de 2012.

Et Will.i.am n’a eu que des mots gentils et sympathiques pour Brit et son sort. « Britney a subi des traitements assez durs de sa part et c’est une personne incroyable et son cœur est pur », a-t-il déclaré. Metro.co.UK en 2021. « Tout le monde a eu des chutes et des choix qu’ils ont faits personnellement, mais elle est géniale. »

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





L’effort précédent de Britney après la conservation était un duo de renaissance du pavot de Elton JohnLe hit de 1976 « Tiny Dancer », intitulé simplement « Hold Me Closer » et sorti en septembre 2022. Bien qu’aucun des chanteurs légendaires n’apparaisse dans le magnifique clip vidéo, la chanson elle-même a provoqué une frénésie massive. Et une source nous a dit à l’époque que Brit était fortement impliqué dans la production.

« Britney a joué un rôle actif dans la production de la vidéo » Hold Me Closer « et elle en est si fière et de la façon dont cela s’est passé », a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie pour un rapport de septembre 2022. « Elle est devenue super émotive et a pleuré de joie quand elle a vu la version finale », ont-ils poursuivi. « Les danseurs d’interprétation étaient impeccables et, étant elle-même danseuse, elle a le sentiment qu’ils transmettaient le sentiment qu’elle voulait que la vidéo ait, qui est l’espoir, l’amour et le triomphe. »

Ils se sont ensuite associés pour sortir une version acoustique du tube.

Lien connexe En rapport: Explication de la fin d’Oppenheimer : tout ce qu’il faut savoir sur cette tournure explosive

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.