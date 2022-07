Britney Spears va dans un bar pour la 1ère fois en 13 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Britney Spears s’est offert un cocktail dans un bar non précisé le 28 juillet, ce qui était la première fois qu’elle entrait dans un tel établissement depuis l’instauration de sa tutelle en 2008. a déclaré l’icône pop d’un an dans son histoire Instagram. “Je me sens si chic et je me sens si sophistiquée”, a-t-elle ajouté en jetant un coup d’œil aux téléspectateurs sur le bar animé et en posant avec un compagnon aux cheveux blonds.

Plus à propos Britney Spears

Britney et Vicky vivent leur meilleure vie dans un bar 😇 C’est trop mignon pic.twitter.com/k7ys9d7eWF — Compte de fans (@breatheonmiley) 28 juillet 2022

Britney, qui portait un débardeur orange et un collier ras du cou avec un pendentif de bouchon de bouteille bleu dessus, a également écrit un message pointu sur la vidéo. “Je suis tellement contente qu’ils aient pris mon chemin pendant 13 ans pour prendre un cocktail”, a-t-elle écrit en lettres roses. “Je vous suis tellement reconnaissant !!!” Britney, bien sûr, a été libérée de sa tutelle controversée en novembre 2021 après avoir donné un témoignage exténuant sur son traitement injuste par son équipe, qui était dirigée par son père, Jaime Spears70.

La première visite au bar de Britney en plus d’une décennie est survenue quelques jours seulement après qu’il a été confirmé qu’elle travaillait sur de la nouvelle musique pour la première fois depuis la sortie de son album en 2016, Gloire. Le premier morceau post-conservation de Britney devrait être une collaboration avec Elton John, 76 ans, pour un remix de son tube classique “Tiny Dancer”. Cependant, ce n’est pas parce que Britney chante à nouveau qu’elle est en marche. “Bien qu’elle ait adoré être de retour en studio, elle ne se lance pas encore tête baissée dans une carrière musicale à part entière. Elle veut voir comment tout le monde réagit à cette chanson avant d’aller de l’avant avec plus », a déclaré une source proche de l’interprète de« Toxic ». HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Les tenues les plus emblématiques de Britney Spears au fil des ans

Quoi qu’il en soit, c’est une note plus prometteuse que la dernière fois HL a reçu des informations privilégiées sur la carrière de chanteuse de Britney. En mai, une source nous a dit EXCLUSIVEMENT que la mère de deux enfants n’était tout simplement pas prête à retourner en studio. “Britney est consciente de la façon dont ses fans essaient désespérément de la faire revenir à la musique et elle est incroyablement touchée par cela”, a divulgué la source. “Ces derniers mois lui ont vraiment montré à quel point elle est aimée. Elle sait qu’elle a toute une équipe derrière elle quand elle décide de faire cela et toute une armée de supporters, littéralement. Mais en ce moment, elle n’est pas du tout concentrée là-dessus.

Depuis lors, Britney a épousé son partenaire de longue date Sam Asghari, a emménagé dans une nouvelle maison de 11,8 millions de dollars et a profité d’une lune de miel au bord de l’eau. Elle a également donné aux fans une rare écoute de sa voix alors qu’elle couvrait son hit de 1998 “… Baby One More Time” dans une vidéo Instagram publiée le 15 juillet. Dans la légende du post de deux vidéos, elle a exprimé sa déception avec son ignoré espère sortir une nouvelle version de la chanson. “Me voici en train de jouer chez moi avec une version différente de ‘Baby'”, a-t-elle écrit dans la légende du message, qui a été supprimé puis republié.

Lien connexe Lié: Jason Alexander : 5 choses à savoir sur l’ex de Britney Spears qui a écrasé son mariage

Elle a poursuivi en expliquant qu’au lieu de réenregistrer la chanson, sa sœur cadette Jamie Lynn Spears31 ans, a été autorisée à interpréter un mélange de ses bops emblématiques, dont “Baby”, lors d’une performance hommage en 2017 aux Radio Disney Music Awards. “Eh bien, j’ai demandé ce que je voulais pendant 14 ans … une version différente de ‘Baby’ mais les producteurs doivent vraiment travailler pour moi et l’assembler”, a-t-elle demandé. «Mais comme l’ÉQUIPE a dit NON et me sert avec 4 filles, ma sœur incluse, faisant une version de 5 minutes de 4 chansons remixées à un T sans même avoir à faire d’effort ou à danser… juste tourné magnifiquement et le son était NOUVEAU !! ! Ils l’ont gâché pour moi, m’ont embarrassé et m’ont fait me sentir comme absolument rien !!!”

Espérons que sa collaboration très attendue avec Elton aidera Britney à se sentir habilitée à jouer et à être prise au sérieux une fois de plus.