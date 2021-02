Britney Spears: Un documentaire américain de haut niveau sera désormais diffusé au Royaume-Uni | Actualités Ents & Arts

Les fans de Britney Spears au Royaume-Uni pourront enfin cette semaine regarder le documentaire américain de haut niveau sur la carrière de la star et la bataille judiciaire avec son père.

Encadrement Britney Spears, présenté par le New York Times, a suscité un débat dans le monde entier et de nombreuses discussions sur les médias sociaux depuis sa sortie aux États-Unis le 5 février, les fans britanniques exhortant les fabricants à le diffuser ici.

Dans le documentaire, des amis et collègues proches de la star donnent leur avis sur la manière dont elle a été traitée dans les médias au sommet de sa renommée.

Il présente également des avocats liés à sa tutelle, qui est en place depuis 2008 et signifie que son père contrôle une grande partie de sa vie et de ses finances.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Encadrement du réalisateur de Britney Spears: «Pourquoi ne peut-elle pas prendre des décisions de base?



Il est désormais diffusé au Royaume-Uni sur Sky Documentaries mardi.

Soulignant le mouvement de fans #FreeBritney qui a surgi ces dernières années, il se penche sur la bataille juridique de la star avec son père, Jamie Spears. En novembre, par l’intermédiaire de son avocat, Spears a déclaré dans un communiqué qu’elle ne se reproduirait pas en direct tant qu’il ne serait plus son conservateur.

Il couvre également sa relation avec Justin Timberlake et son comportement après leur rupture – ce qui a amené la chanteuse à s’excuser publiquement dans une publication Instagram.

Réalisatrice Samantha Stark s’est entretenu avec Sky News lors de la diffusion du documentaire aux États-Unis, en disant: «J’espère vraiment que quand les gens regardent ça, ils prennent du recul et réévaluent leur vision de qui est Britney en tant que personne et en tant qu’artiste et femme.

«J’espère que les gens regardent également comment ils ont participé à sa couverture médiatique. C’est tellement mesquin et il y avait tellement de joie dans sa souffrance.

«Pourquoi est-ce que personne n’a rien dit ou condamné cette couverture à l’époque? C’était tellement normal. Et ce n’était pas si longtemps.

« J’espère donc que les gens jetteront un coup d’œil à cela et à la façon dont nous traitons les jeunes femmes. Premièrement, j’espère que les gens repartiront avec une nouvelle compréhension de Britney Spears. »

Spears n’a pas participé au documentaire elle-même, mais a semblé y faire référence dans un article sur les réseaux sociaux après sa sortie aux États-Unis, en disant: « Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres. Nous avons tous tellement de belles vies différentes.

« N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif. »

Framing Britney Spears est diffusé sur Sky Documentaries le mardi 16 février à 21h. Il sera également disponible sur demande et sur NOW TV