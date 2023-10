Britney Spears suscite encore plus d’inquiétude alors qu’elle danse dans un casting dans une maison remplie d’ordures dans une vidéo qu’elle a republiée après l’avoir supprimée

BRITNEY Spears a ramené une publication sur les réseaux sociaux qu’elle a supprimée, après que les fans aient exprimé leur inquiétude pour sa santé.

La chanteuse a initialement suscité des inquiétudes en montrant son sol couvert de déchets et son doigt bandé.

Britney Spears a republié une vidéo supprimée qui a troublé les fans Crédit : Instagram/britneyspears

La maison de la chanteuse était en désordre et elle avait le doigt fortement bandé Crédit : Instagram/britneyspears

Plus tôt cette semaine, Britney a partagé une vidéo Instagram dans laquelle elle dansait et chantait sur les Daddy Lessons de Beyoncé avec très peu de vêtements et de bottes.

La star portait un haut court noir à manches longues avec des fentes pour montrer sa poitrine, ainsi que des sous-vêtements à imprimé léopard et des bottes noires.

Elle dansait et tournoyait de manière désorganisée alors que la vidéo passait rapidement entre des plans fortement édités.

La femme de 41 ans gardait les yeux fixés sur la caméra, tout en tirant constamment sur sa chemise déchirée pour éviter un dysfonctionnement de sa garde-robe.

Les fans ont remarqué que le salon de sa maison de 7,4 millions de dollars à Los Angeles, en Californie, était en désordre dans la vidéo.

Il y avait des bottes blanches, des serviettes et des détritus éparpillés sur le sol, ainsi que ce qui semblait être un pansement usagé à quelques mètres de l’endroit où elle dansait.

Et encore une fois, aucune explication n’a été donnée pour son index fortement bandé.

En fait, cette fois, aucune légende n’était fournie. Elle n’a pas non plus ouvert le message pour les commentaires.

Les plus lus dans Non classé

Lorsqu’elle a initialement partagé la vidéo, elle l’a sous-titré : « »Tant de gens ont remixé mes chansons à mon insu… donc je suppose qu’on peut dire sans se tromper que je finirai par refaire cette chanson !!! J’ai juste besoin de rencontrer Jay-Z et d’y ajouter un rap… quoi de neuf ? »

Dans la section commentaires de son article précédent, bon nombre des 42 millions de followers de Britney n’ont pas tardé à partager leurs inquiétudes.

« Elle a besoin d’un traitement, je pense que ses actions ne sont pas celles d’une personne normale, je suis vraiment désolé parce que c’est une grande artiste », a écrit l’un d’eux.

Un deuxième questionna : « Des serviettes blanches partout ? Ça va ? »

« C’est triste à voir », a déclaré un troisième.

« Je t’ai observée depuis que j’étais une jeune fille jusqu’à maintenant et je prie pour toi – pour la paix (à bien des égards) », a commenté quelqu’un d’autre.

« C’est le pansement utilisé sur le sol pour moi », a déclaré un cinquième.

« Nous avons besoin d’un documentaire sur ce qui se passe », s’est exclamé un autre adepte.

Aiguisé comme un couteau

Les bandages de Brit surviennent quelques jours après une vidéo alarmante d’elle dansant avec deux couteaux très tranchants.

Dans la vidéo dangereuse, la chanteuse portait un bas de bikini blanc et un haut à pois alors qu’elle utilisait les couteaux de cuisine pour fendre l’air.

Trois chiens l’ont regardée transpirer en tournant sur lui-même, mais se sont enfuis lorsqu’elle a donné des coups de pied et a tournoyé dans leur direction.

Dans sa légende, elle a écrit à quel point elle était enthousiasmée par Halloween.

« J’ai commencé à jouer dans la cuisine avec des couteaux aujourd’hui !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS de vrais couteaux !!! Halloween c’est bientôt !!! » dit-elle à l’époque.

Bien que Britney ait désactivé ses commentaires, les fans ont partagé leurs réflexions sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un utilisateur a réagi avec des émojis au visage effrayé : « C’étaient 100 % de vrais couteaux dans la dernière vidéo Instagram de Britney. »

Cependant, Britney a révélé qu’elle avait été inspirée par la performance de Shakira au VMA alors qu’elle dansait avec des couteaux.

Un autre fan a déclaré: « J’adore le fait que ma fille Brit ait été inspirée par Shakira, mais Shakira a utilisé des couteaux à accessoires qui étaient réalistes mais aussi sûrs pour danser. »

PRÉSENCE POLICIÈRE

La police a rendu visite à Britney après que sa vidéo de danse soit devenue virale pour un contrôle d’aide sociale, selon TMZ.

Des sources policières ont révélé au média avoir reçu un appel exprimant leur inquiétude concernant la star de la musique et son activité sur les réseaux sociaux.

Le département du shérif du comté de Ventura a affirmé qu’il était déjà au courant de la vidéo et avait décidé de se rendre au domicile du chanteur par prudence, a affirmé le média.

Britney était chez elle lorsque la police est arrivée et ils ont pu lui parler.

Les policiers sont partis après avoir déterminé qu’elle était en sécurité, a déclaré l’informateur au média.

Britney a fait d’étranges mouvements de danse tout au long de la vidéo Crédit : Instagram/britneyspears