Britney Spears sort sa première chanson en six ans avec Elton John : “C’est un gros problème pour moi !”

Britney Spears est de retour sur la scène musicale.

L’icône, 40 ans, s’est rendue sur Twitter mercredi pour partager qu’elle sortait sa première nouvelle chanson en six ans avec “l’un des hommes les plus classiques de notre temps”, Elton John, 75 ans.

“Okie dokie … ma première chanson en 6 ans”, a-t-elle commencé. “C’est sacrément cool que je chante avec l’un des hommes les plus classiques de notre époque… Elton John !!!! Je suis un peu dépassé… c’est un gros problème pour moi !!! Je médite davantage et j’apprends mon l’espace est précieux et précieux !!!”

John a donné aux fans un aperçu de son nouveau morceau avec la pop star mardi. La chanson “Tiens-moi plus près” est une nouvelle interprétation de la chanson classique de John de 1971 “Tiny Dancer”. Ce sera la première nouvelle sortie de Spears depuis son album studio “Glory” de 2016.

John a donné aux convives français un avant-goût du single alors qu’il se rendait sur Instagram pour partager une performance intime et brève à La Guérite à Cannes.

Dans la vidéo, on voit le chanteur de “Bennie and the Jets” serrer la main du DJ du restaurant et s’asseoir pour se préparer à sa performance après avoir subi une opération à la hanche l’année dernière.

John a salué la foule tout en arborant un ensemble de deux pièces assorti coloré qui avait Mickey Mouse en vedette sur le design de la chemise, avec des lunettes de soleil à rayures noires et blanches, accompagnées de bijoux en or.

Une fois que la chanson a commencé à jouer, John l’a présentée en disant: “OK, ‘Hold Me Closer.’ Britney Spears, Elton John … c’est parti !” Il a ensuite donné un aperçu de la piste.

À la fin de la vidéo Instagram, John a remercié la foule et a annoncé que “Hold Me Closer” sortira vendredi.

Spears n’a pas encore sorti de nouvelle musique depuis la fin de sa tutelle en novembre. La star était sous la tutelle de 13 ans.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.