Britney Spears s’excuse auprès des fans pour avoir « fait semblant d’aller bien »

Britney Spears explique pourquoi elle est restée silencieuse sur sa tutelle « abusive » après avoir fait une déclaration effrayante lors d’une audience mercredi.

La pop star de 39 ans – dont la fidèle légion de fans a créé le mouvement #FreeBritney pour exprimer ses inquiétudes quant au bien-être de Spears dans sa tutelle – s’est excusée auprès de ses millions d’adeptes pour « faire semblant d’aller bien ».

« Je ne veux pas que les gens pensent que ma vie est parfaite parce que CE N’EST CERTAINEMENT PAS DU TOUT », a-t-elle écrit jeudi sur Instagram, marquant son premier message depuis qu’il s’est adressé au tribunal. « Je m’excuse d’avoir prétendu que j’allais bien ces deux dernières années … Je l’ai fait à cause de ma fierté et j’étais gêné de partager ce qui m’était arrivé. »

Lors de l’audience de tutelle de mercredi, Spears a révélé qu’elle était « traumatisée », « déprimée » et « démoralisée » par la tutelle « effrayante » qui contrôle sa vie et son corps depuis 2008. Elle a demandé que sa tutelle se termine sans évaluation.

« J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge », a déclaré Spears à la juge Brenda Penny. « J’ai été dans le déni. J’ai été sous le choc… Je suis tellement en colère que c’en est fou.

Les plus grandes révélations : Britney Spears détaille la tutelle «abusive» devant le tribunal

Britney Spears « dit sa vérité ».Sommes-nous à l’écoute ?

Jeudi, Spears a déclaré qu’elle avait amené ses abonnés à croire que sa vie était « assez incroyable » sur son compte Instagram parce que « nous voulons tous la vie d’un conte de fées ».

Mais « si vous avez lu quoi que ce soit sur moi dans les nouvelles cette semaine », a-t-elle ajouté, « vous savez évidemment maintenant que ce n’est pas le cas ».

Spears a expliqué que « faire semblant d’aller bien l’a en fait aidée » à faire face au traumatisme qu’elle a subi, un mécanisme qu’elle a appris de sa mère, Lynne Spears.

« C’était l’un des meilleurs traits de ma mère », a écrit Spears. « Peu importe à quel point (explétif) était un jour quand j’étais plus jeune… pour le bien de moi et de mes frères et sœurs, elle a toujours prétendu que tout allait bien. » (Lynne Spears et James Spears, qui se sont mariés de 1976 à 2002, partagent également leur fils Bryan, 44 ans, et leur fille Jamie Lynn, 30 ans.)

Justin Timberlake, plus de célébrités soutenir Britney Spears après un discours choquant

« Je suis traumatisé » : Lisez la déclaration complète de Britney Spears lors de son audience de tutelle

Spears a déclaré que son compte Instagram lui avait également servi de « lumière » dans les moments sombres, faisant taire les spéculations des fans selon lesquelles son compte Instagram était géré par quelqu’un d’autre qu’elle.

« J’ai l’impression qu’Instagram m’a aidé à avoir un exutoire sympa pour partager ma présence… mon existence », a-t-elle écrit, « et de simplement me sentir comme si j’avais de l’importance malgré ce que je vivais et hé, ça a fonctionné. »

Spears ne laisse pas sa situation écraser son esprit ou son amour des contes de fées, qu’elle a juré de « commencer à lire davantage ». Son message était accompagné d’une citation attribuée à Albert Einstein qui disait : « Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu’ils soient plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées. »

Spears, qui partage ses fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avec son ex-mari Kevin Federline, a exprimé le désir d’avoir plus d’enfants lors de son discours devant le tribunal mercredi.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », a-t-elle déclaré, ajoutant que ses conservateurs ne lui permettraient pas de retirer un dispositif intra-utérin (DIU) pour avoir plus d’enfants.

Le petit ami de Spears, Sam Asghari, 27 ans, semble être sur la même longueur d’onde. En mars, il a dit à Forbes qu’il voulait être « un jeune papa ».

À la suite des révélations choquantes de Spears, Asghari a partagé plusieurs vidéos de lui-même et de Spears s’amusant avec des filtres Instagram sur un jet privé. On ne sait pas quand les vidéos ont été prises.

Spears et Asghari se fréquentent depuis 2016 après s’être rencontrés sur le tournage du clip de Spears pour « Slumber Party ». Le couple a fait ses débuts ensemble sur le tapis rouge en 2019 lors de la première de « Once Upon a Time… In Hollywood » de Quentin Tarantino.

Britney Spears, petit ami Sam Asghariassister à la «première première» ensemble

Bébé encore une fois?Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, veut « être un jeune père »