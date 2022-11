Britney Spears semble s’excuser auprès de la star de “Zoey 101”, Alexa Nikolas – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Britney Spears40 ans, a pris à Twitter le 3 novembre, pour apparemment s’excuser auprès Zoé 101 actrice Alexa Nikolas30 ans, pour un incident survenu entre eux alors qu’Alexa était dans l’émission avec la sœur de Britney, Jamie Lynn Spears, 31 ans. “Cela m’a brisé le cœur de voir votre interview sur votre expérience dans l’entreprise”, a commencé le chanteur de “Hold Me Closer”. “Je sais que c’est 15 ans plus tard que vous partagez, mais croyez-moi … je sais que cela compte toujours”, a-t-elle écrit. “Bien que je me sois excusé auprès de vous personnellement juste par” instinct “, mon cœur à l’époque ne savait pas à quel point ma famille était incroyablement bonne avec la LANGUE D’ACTE !!!”

L’icône de la pop a ensuite écrit qu’elle avait approché l’enfant actrice de la manière dont elle l’avait fait parce qu’on lui avait dit que Jamie était “intimidé” sur le plateau. « Le directeur adjoint et ma mère [Lynne Spears] inclus dans la pièce étaient juste silencieux », a ajouté Britney. “Ma sœur était littéralement comme ma fille en grandissant… alors je m’excuse pour mon ignorance de t’avoir crié dessus alors que je n’avais évidemment aucune idée de ce qui se passait vraiment !!!” De plus, la bombe blonde a ajouté qu’elle pensait que sa mère aurait dû intervenir. “… en référence à ma mère qui aurait dû immédiatement intervenir et prendre en charge la situation”, a-t-elle écrit.

Bien qu’elle n’ait pas spécifiquement nommé Alexa, la mère de deux enfants a clairement indiqué qu’elle était toujours désolée pour le passé. “La façon dont vous avez parlé m’a donné de la force et de l’inspiration, mais je vous écris ce message aujourd’hui parce que je suis désolé d’avoir jamais blessé vos sentiments !!! Tu devrais dire à Nickelodeon de t’embrasser le cul !!!”, a conclu la chanteuse légendaire. La publication sur Twitter intervient deux jours après l’apparition d’Alexa sur l’ancienne star de Disney Christy Carlsonle podcast de, Vulnérablele 1er novembre. Au cours de l’interview, l’ancienne actrice de Nickelodeon s’est ouverte sur les vicissitudes qui ont eu lieu sur le tournage de la série télévisée à succès Zoé 101. Elle a également expliqué que Britney s’était excusée de lui avoir “crié” à l’époque.

Elle a partagé que le coordinateur des talents aurait dit à sa mère qu’elle était nécessaire à la caravane de maquillage et de coiffure, seulement pour être emmenée rencontrer Jamie et Britney à huis clos. “Britney est une personne incroyable et elle s’est excusée auprès de moi”, a commencé Alexa. “Alors Britney Spears s’est excusée mais pas Nickelodeon.” Alexa a ajouté qu’elle pensait que Britney voulait “intervenir et servir de médiateur” et pensait que son “icône pop” arrivait pour “sauver la situation”. Quand Alexa, qui jouait Nicole dans la série, est entrée dans la bande-annonce, elle a affirmé que Jamie avait “couru” à l’arrière de la bande-annonce, et Britney a alors commencé à “crier” après elle. “De toute façon, ce n’était pas OK parce que j’avais 12/13 ans, mais rétrospectivement, sachant la dynamique qui était en place pour elle [the conservatorship]bien sûr, c’est ce qui s’est passé », a-t-elle partagé.

Après les excuses publiques de Britney, Alexa s’est rendue sur Instagram jeudi soir pour remercier la star pour sa déclaration. « @britneyspears, je suis assise ici en train de pleurer avec ma mâchoire sur le sol. Merci de me voir et de m’écouter. Merci de vous être excusé. Comme tu le sais, je te pardonne. Tu as toujours été ma plus grande source d’inspiration et ma plus grande force depuis l’âge de 6 ans », lit-on dans la légende d’Alexa. “Vous avez guéri tant de blessures d’enfance pour moi en tant qu’adulte. Votre voix est PUISSANTE. Au-delà. J’espère que vous le savez toujours. C’est honnêtement l’une des choses les plus gentilles que quelqu’un ait jamais faites pour moi. En tant que société, nous oublions à quel point le soutien et l’amour nous affectent.

L’ancienne enfant actrice a clôturé son message en disant à Britney qu’elle continuera à montrer à sa fille comment Britney est un modèle. “Merci pour ça. J’ai hâte de montrer à ma fille Nova quelle inspiration tu es maintenant et pour toujours. Je vous aime. Vous méritez le meilleur. c’est tout pour le moment. Merci. Oh et @nickelodeon peut embrasser mon a ** », a-t-elle conclu en légende. Alexa est mère d’un enfant, Nova, 1 an, née en 2020. Elle était auparavant mariée au chanteur Mike Miloch de 2012 à 2016.