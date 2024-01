Britney Spears semble s’excuser auprès de Justin Timberlake pour les allégations liées au livre

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images Légende, Britney Spears et Justin Timberlake sont sortis ensemble à la fin de leur adolescence

Britney Spears a semblé s’excuser auprès de son ex Justin Timberlake pour les commentaires dans son autobiographie.

Il lui avait dit d’avorter car il “ne voulait pas être père”, a-t-elle affirmé dans The Woman in Me, et l’avait trompée avec “une autre célébrité”.

Mais lundi, elle a posté un clip de lui chantant ses chansons avec Jimmy Fallon dans l’émission Saturday Night Live de NBC.

Et à côté de la publication Instagram, elle a écrit : “Je veux m’excuser pour certaines des choses que j’ai écrites dans mon livre.”

Spears a écrit : “Si j’ai offensé l’une des personnes qui me tiennent vraiment à cœur, je suis profondément désolé.

“Je voulais aussi dire que je suis amoureux de la nouvelle chanson de Justin Timberlake, Selfish.

“C’est tellement bon – et comment se fait-il qu’à chaque fois que je vois Justin et Jimmy ensemble, je ris si fort ?”

Spears a sorti une chanson en 2011 avec le même titre, avec certains fans de Britney faisant campagne pour que son morceau Selfish figure dans les charts plus haut que le nouveau single de Timberlake, selon les médias américains.

Source des images, Getty Images Légende, Spears s’est excusée d’avoir offensé des personnes à qui elle « tient vraiment à cœur »

Spears est sorti avec la chanteuse NSync de 1999, alors qu’elle avait 17 ans, à 2002.

Et après être tombée enceinte, elle ne savait pas si avorter était la bonne décision, a écrit la chanteuse Baby One More Time dans son autobiographie, sortie en octobre 2023.

“Si cela n’avait été laissé qu’à moi, je ne l’aurais jamais fait”, a-t-elle écrit.

“Et pourtant, Justin était si sûr qu’il ne voulait pas être père.”

Les allégations ont déclenché une réaction négative sur les réseaux sociaux – et Timberlake a semblé désactiver les commentaires sur son Instagram pendant un certain temps.

Il n’a pas répondu publiquement – mais a écrit en 2021 sur Instagram : “Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme.

“Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement, parce que je tiens à ces femmes et les respecte et je sais que j’ai échoué.”

Spears a été mariée trois fois et a deux enfants avec son deuxième mari, le danseur Kevin Federline.

Également dans son livre, la chanteuse Toxic a documenté sa tutelle controversée.

Se qualifiant d'”enfant robot”, elle a affirmé que son père lui avait dit qu’il avait pris le contrôle légal de ses affaires personnelles et professionnelles, en disant : “Je m’appelle Britney Spears maintenant”.