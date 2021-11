Britney Spears se réjouit de Lady Gaga pour ses « mots gentils » au milieu du drame de Christina Aguilera

Quelques jours seulement après avoir ombragé Christina Aguilera pour sa prétendue bataille post-conservateur de soutien terne, Britney Spears félicite Lady Gaga pour ses encouragements.

Britney Spears, 39 ans, est reconnaissante à l’une de ses collègues pop stars — Lady Gaga – montre son soutien après la fin de sa tutelle de 13 ans. La chanteuse « Stronger » a envoyé des mots gentils à Gaga, 35 ans, lundi, en publiant une photo sur son Instagram de la chanteuse « Poker Face » et une vidéo ultérieure d’elle au Maison Gucci Première à Milan le 13 novembre dans laquelle elle exprime son soutien à Britney et dit qu’elle « sera toujours une inspiration pour les femmes ».

« Pourquoi bonjour dame sexy !!!! Merci encore pour vos gentils mots ….. vous m’avez aussi inspiré et je suis amoureux de cette tenue !!!!” Britney a écrit dans la légende. « Tu es mon inspiration pour le reste de l’année et félicitations pour ton film incroyable !!!! Amour, B ”

Le message arrive à un moment intéressant après que Britney vient d’exprimer son inquiétude que son autre contemporain pop Christina Aguilera, 40 ans, ne lui a apparemment pas rendu la même justice. Alors qu’elle assistait aux Latin Grammy Awards 2021, un journaliste a demandé à Christina si elle avait « une communication » avec son ancien Club Mickey Mouse La co-vedette en tant que publiciste est intervenue et a déclaré: « Non, nous ne ferons pas ça ce soir, je suis désolé. » Alors que Christina était éloignée, elle a rapidement ajouté: « Je ne peux pas… mais je suis heureuse pour elle. »

Britney a apparemment été secouée par la réponse de Christina – ou son absence – et a posté le clip vidéo sur son histoire Instagram avec un message dessus. « J’aime et j’adore tous ceux qui m’ont soutenu… mais refuser de parler quand on connaît la vérité équivaut à un mensonge !!!! » Britney a commencé le 20 novembre. « 13 ans passés dans un système corrompu et abusif, mais pourquoi est-ce un sujet si difficile à aborder pour les gens ??? C’est moi qui suis passé par là !!!! Tous les supporters qui se sont exprimés et m’ont soutenu, merci… oui je compte !!!!! Britney a également suivi ce clip avec la vidéo ci-dessus de Lady Gaga, visiblement reconnaissante à l’interprète de « Rain on Me » pour son soutien sans faille.

Suite au mécontentement exprimé par Britney, Christina aurait été « vraiment surprise », une source EXCLUSIVEMENT révélée à HollywoodLa Vie. « Christina ne s’attendait pas à être appelée par Britney, elle a été vraiment surprise par l’appel. Ils ne sont évidemment plus des amis proches l’un avec l’autre, mais ils ont toujours une histoire l’un avec l’autre que Christina pense qu’elle devrait toujours protéger », a révélé un initié. « Maintenant, Christina aimerait avoir une conversation privée avec Britney pour régler certains problèmes qui mentent encore clairement. »

Bien que Christina n’ait pas dit grand-chose aux Latin Grammys, elle a exprimé son inquiétude quant à la situation de Britney en juin, écrivant un long fil Twitter pour soutenir la star de « Me Against the Music ». « Ce que Christina a dit en juin [via Twitter] était du fond du cœur car elle était vraiment préoccupée par le bien-être de Britney », a poursuivi notre source. « Maintenant, les choses sont clairement très gênantes après que Britney a décidé de partager ses réflexions sur ce qu’elle pense que Christina a fait ou n’a pas fait tout au long de la tutelle. Elle ne cherche à être dans aucun type de querelle. Elle veut que Britney soit en bonne santé et heureuse et elle ne veut pas être la cause d’aucune sorte de blessure », ont-ils conclu.