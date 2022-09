L’icône de la pop Britney Spears dit qu’il est peu probable qu’elle se produise à nouveau sur scène après avoir été traumatisée par sa tutelle de 13 ans sous la direction de son père.

Dans un long message posté sur Instagram dimanche, qui a depuis été supprimé, la chanteuse de 40 ans a évoqué ses expériences de travail dans l’industrie de la musique au cours de la dernière décennie, y compris le travail nécessaire à la préparation de ses performances en direct.

Spears a déploré son manque de contrôle créatif sur ses vidéoclips pendant sa tutelle, affirmant que le seul visuel qu’elle aimait de toute la période était sur son single “Work Bitch”.

Elle a également rappelé son expérience de travail avec des photographes à cette époque, affirmant que les photos qu’elle avait été forcée de prendre étaient “les photos soi-disant professionnelles les plus offensantes.”















“Ils ne m’ont jamais montré [of the pictures]”, Spears a écrit, ajoutant qu’elle aurait préféré arrêter ou prendre les photos elle-même au lieu de travailler avec “les personnes les plus offensantes de ma vie.” La chanteuse a ajouté qu’elle était également mal à l’aise avec le nombre de danseurs avec lesquels elle a été forcée de se produire sur scène pendant sa résidence de quatre ans à Las Vegas.

Avec sa dernière performance live en 2017, Spears a déclaré que ses expériences passées l’avaient laissée « traumatisé » et ne sait pas si elle pourra un jour se produire à nouveau sur scène. “Je suis assez traumatisé pour la vie et oui, je suis énervé comme f ** k et non, je ne jouerai probablement plus simplement parce que je suis têtu et je ferai valoir mon point”, dit-elle.

Spears a clôturé le message avec une moquerie à son père pour “La belle photo que vous avez mise de moi à New York pour Pepsi me fait pleurer en ayant l’air d’avoir 80 ans.”

“Embrasse mon Dieu Dam mère f ** king ass you f ** king bâtard,” Spears a écrit en s’adressant à son père Jamie.

En novembre 2021, un juge de Los Angeles a mis fin à l’accord de tutelle de 13 ans qui avait vu Jamie Spears prendre le contrôle total des finances de sa fille, des décisions médicales et d’une grande partie de sa vie personnelle.

Le père de Spears l’avait placée sous cet accord en 2008, invoquant des inquiétudes concernant la santé mentale de sa fille, tandis que Spears elle-même appelait l’arrangement “injurieux.”