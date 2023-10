Britney Spears revit sa tutelle dans le livre « The Woman in Me » – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Britney Spears s’ouvre sur sa tutelle comme jamais auparavant. Le Femme en moi L’auteure, 41 ans, raconte sa version de l’histoire dans ses mémoires, qui seront disponibles le 24 octobre.

«Je suis devenu un robot. Mais pas seulement un robot – une sorte d’enfant robot », a écrit Britney dans un extrait du livre, obtenu par PERSONNES. «J’avais été tellement infantilisée que je perdais des morceaux de ce qui me faisait me sentir moi-même. La tutelle m’a dépouillé de ma féminité et a fait de moi une enfant. Je suis devenu plus une entité qu’une personne sur scène. J’avais toujours ressenti de la musique dans mes os et dans mon sang ; ils m’ont volé ça.

Le hitmaker de « Gimme More » a poursuivi en disant qu’il est « difficile d’expliquer » à quelle vitesse [she] pouvaient hésiter entre être une petite fille, être une adolescente et être une femme à cause de la façon dont ils avaient volé [her] de [her] liberté. »

« Il n’y avait aucun moyen de me comporter comme un adulte, puisqu’ils ne me traitaient pas comme un adulte, donc je régressais et j’agissais comme une petite fille ; mais ensuite mon moi adulte revenait – seulement mon monde ne me permettait pas d’être un adulte », a expliqué Britney. « La femme en moi a été longtemps rabaissée. Ils voulaient que je sois sauvage sur scène, comme ils me l’avaient dit, et que je sois un robot le reste du temps. J’avais l’impression d’être privé de ces bons secrets de la vie – de ces prétendus péchés fondamentaux d’indulgence et d’aventure qui font de nous des humains. Ils voulaient supprimer cette particularité et garder tout aussi simple que possible.

Dans une conclusion puissante à son explication, Britney a noté que la tutelle « était la mort de ma créativité en tant qu’artiste ».

En 2008, le père de Britney, Jamie Spears, est devenu son conservateur, ce qui lui a accordé, ainsi qu’à un avocat, le contrôle des finances et de la vie personnelle de la chanteuse pop. En 2021, Britney a témoigné devant un juge et la tutelle a pris fin en novembre de la même année. Depuis, l’artiste de « Womanizer » s’est exprimé sur cette épreuve via les réseaux sociaux. De plus, Britney s’est mariée avec son ancien petit ami de longue date, Sam Asgharien juin 2022. Cependant, les deux ont récemment annoncé leur divorce après 14 mois de mariage.

Néanmoins, Sam n’a partagé que des commentaires positifs sur son ex-épouse. Il a déclaré à TMZ le 13 octobre qu’il serait « le premier à acheter [her memoir]», qu’il a « déjà » lu.

Les fans de la lauréate d’un Grammy Award attendaient la sortie de son livre. Tout en approfondissant son histoire, Britney a noté dans ses mémoires qu’elle est « enfin libre » de raconter à tout le monde ce qui s’est passé « sans conséquences de la part des personnes en charge de ma vie ».

« Il est enfin temps pour moi d’élever la voix et de m’exprimer », a-t-elle ajouté. « Et mes fans méritent de l’entendre directement de moi. Plus de complot, plus de mensonges – je suis juste propriétaire de mon passé, de mon présent et de mon avenir.