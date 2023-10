Britney Spears jette un nouvel éclairage sur ce qu’était sa vie pendant ses 13 ans de tutelle ordonnée par le tribunal.

Dans ses prochains mémoires, « The Woman in Me », obtenus tôt par Le New York Times, qui a publié des extraits, la gagnante d’un Grammy affirme que chaque aspect de sa vie était contrôlé par d’autres. NBC News n’a pas examiné le livre mais s’est entretenu avec des personnes proches de Spears qui ont confirmé l’authenticité des extraits.

«Je suis passé de beaucoup de fête à celui de moine total», écrit Spears. « Les agents de sécurité m’ont remis des enveloppes de médicaments préemballées et m’ont regardé les prendre. Ils ont mis le contrôle parental sur mon iPhone. Tout a été scruté et contrôlé. Tout. »

Spears, qui a été libérée de sa tutelle en 2021, a poursuivi en disant qu’à un moment donné, elle avait été fortement médicamentée au lithium, ce qu’elle avait précédemment divulgué lors d’une audience de tutelle en juillet 2021. Spears a déclaré que cela avait été fait contre sa volonté.

Simon & Schuster

Dans un établissement médical au début de la tutelle, écrit-elle, elle était essentiellement prisonnière.

« Ils m’ont gardée enfermée contre ma volonté pendant des mois », écrit-elle. « Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas conduire de voiture. Je devais donner du sang chaque semaine. Je ne pouvais pas prendre de bain en privé. Je Je ne pouvais pas fermer la porte de ma chambre.

Pourtant, pendant tout ce temps, Spears sortait de la nouvelle musique, même en tournée.

« Trop malade pour choisir mon propre petit ami et pourtant assez en bonne santé pour apparaître dans des sitcoms et des émissions matinales, et pour se produire devant des milliers de personnes dans une partie différente du monde chaque semaine », écrit-elle, selon des extraits du Times.

Spears a déclaré que le mouvement #FreeBritney, une légion de fans dévoués qui s’opposaient ouvertement à sa tutelle, l’avait maintenue. Elle a déclaré qu’elle était au courant du mouvement depuis sa création après qu’une infirmière d’un centre de réadaptation à Beverly Hills, en Californie, lui ait montré pour la première fois des vidéos de fans s’exprimant.

« C’était la chose la plus étonnante que j’aie jamais vue de ma vie », dit Spears dans le livre. « Je ne pense pas que les gens savaient à quel point le mouvement #FreeBritney comptait pour moi, surtout au début. »

Spears aborde également les décennies de spéculations selon lesquelles son infidélité aurait conduit à une rupture avec son ex Justin Timberlake. Elle admet avoir embrassé un ancien danseur suppléant, mais, note le Times, elle suggère dans le livre que c’était à cause de l’infidélité de Timberlake.

Timberlake n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La rumeur disait que le clip vidéo « Cry Me a River » de Timberlake en 2002 concernait Spears, et elle écrit que lorsqu’elle l’a regardé, elle a eu l’impression qu’il la décrivait comme une « prostituée qui avait brisé le cœur du golden boy américain », quand, en réalité, « J’étais dans le coma en Louisiane et il courait joyeusement à Hollywood. »

Et dans une interview en 2003 avec Diane Sawyer, qui l’a insistée sur les raisons de la rupture, Spears écrit qu’elle « avait l’impression d’avoir été exploitée… mise en scène devant le monde entier ».

Sawyer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Quant à ce qu’elle a prévu maintenant ? Rien de lié à la musique n’est à l’horizon. Elle se concentre sur la guérison.

« Les migraines ne sont qu’une partie des dommages physiques et émotionnels que je subis maintenant que je ne suis plus sous tutelle », écrit-elle. « Je ne pense pas que ma famille comprenne les véritables dégâts qu’elle a causés. »

« Il est temps pour moi de ne pas être quelqu’un que les autres veulent », écrit-elle, ajoutant qu' »il est temps de me retrouver réellement ».