Britney Spears revient sur Instagram après un contrôle de bien-être par la police – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Britney Spears est de retour. La superstar de la pop de 41 ans a réactivé son compte Instagram environ une semaine après que des fans inquiets ont appelé un chèque d’aide sociale à son domicile. Elle a annoncé sa présence en partageant une photo d’une rose le 30 janvier et en sous-titrant le message avec une longue déclaration sur les gens pensant connaître sa vie alors qu’en réalité, ils en savent très peu sur elle. « Puisque tout le monde pense connaître mon histoire. PENSEZ ENCORE !!! Un simple côté d’un DIMANCHE donné ne montre pas que l’adoration place l’histoire de quelqu’un là-bas… c’est un jour d’ACCUEIL… pas une réponse juste !!! C’est ce que c’est… non, je ne suis pas en panne… je suis qui je suis et j’avance dans ma vie », a-t-elle assuré à ses abonnés.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien !!! Non, je ne suis pas cette fille ou cette fille… Je suis River Red… et pouvoir donner du volume à ma voix dans un monde où j’ai perdu mes droits… pendant 15 ans… me donne l’opportunité de réussir !!!” elle a continué sur une note positive. “L’occasion de savoir que je compte et peut-être que si vous marchiez à ma place, alors peut-être que vous pourriez peut-être comprendre.”

Britney a ensuite informé les fans de son retour à une vie plus normale après sa tutelle controversée de 13 ans, dirigée par son père prétendument violent, Jaime Spears. “Encore en train d’apprendre ce truc sans règles… Je ne pense pas être si limité… Je me sens plus jeune et impressionné… Malheureusement, je suis ennuyeux et je bois du chocolat chaud le soir !!!” elle a admis. “J’ai attendu près de 15 ans pour boire de l’alcool avant de réaliser que je déteste ça !!! Cela me rend triste et je me sens gonflé, bien que la nourriture ait meilleur goût… Restez béni et motivé… ASseyez-vous et restez humble… Nahhh, je préfère montrer mon cul !!!” Elle a conclu sa déclaration en confirmant qu’elle avait supprimé et réactivé son compte Instagram simplement parce qu’elle le pouvait.

Quelques jours plus tôt, le 26 janvier, Britney a grondé les fans pour avoir dépassé une ligne lorsqu’ils ont appelé la police chez elle le mardi 24 janvier. J’aime et j’adore mes fans mais cette fois les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. La police n’est jamais entrée chez moi et quand ils sont arrivés à ma porte, ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement », a-t-elle écrit dans la déclaration ci-dessous.

Suite à l’incident, le bureau du shérif du comté de Ventura a confirmé HollywoodLa Vie qu’ils avaient bien été contactés concernant le bien-être de l’interprète de “Circus”. “Hier soir vers 23 heures, ils ont reçu des appels de fans parce que Britney a supprimé son Instagram et les fans étaient inquiets”, Capitaine Cameron Henderson Raconté HL. “Par excès de prudence, ils ont fourni un bilan de santé et ne croyaient pas qu’elle était en danger ou en danger.”

Depuis qu’elle a réactivé son Instagram, Britney a recommencé à partager des clips d’elle-même en train de danser chez elle. Elle a révélé dans un autre article du 30 janvier qu’elle utilisait une lampe annulaire pour la première fois et qu’elle était “fière” d’avoir essayé quelque chose de nouveau. Sa troisième vidéo de ce jour-là (vue ci-dessus) la montrait en train de danser en short blanc et en haut court orange dans une salle privée d’une salle de sport. “Mes cheveux sont SOOO PUURRTTTY”, a-t-elle légendé.

