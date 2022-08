Britney Spears revient à la musique avec «Hold Me Closer», mix de danse avec Elton John – National

Britney Spears et Elton John sont le duo dont nous ne savions pas avoir besoin.

Les fans des deux artistes ont eu des raisons de se réjouir vendredi lorsque le single collaboratif tant attendu du couple Tiens-moi plus près a finalement été libéré.

Le morceau dance-pop optimiste est une refonte du hit existant de John, Petite danseuseavec des éléments de ses autres chansons populaires, Celui et Ne me brise pas le coeur, également présenté. La voix de Spears travaille en tandem avec celle de John pour donner vie à la piste prête pour le club.

Tiens-moi plus près est le premier morceau sorti par Spears, 40 ans, depuis la fin de ses 13 ans de tutelle en novembre 2021.

Alors que John, 75 ans, a sorti de la nouvelle musique au cours des dernières années – y compris l’album 2021 de 16 titres Les séances de confinement – la chanson est la première nouvelle musique de Spears depuis son album de 2016 Gloire.

Avant la sortie de la chanson vendredi, John a taquiné de manière ludique la collaboration dans un restaurant cannois lors d’une diffusion en direct sur Instagram. Il a re-téléchargé le clip sur son compte Instagram mercredi, où le L’homme-fusée Le chanteur s’est approché d’un stand de DJ pour présenter la chanson. John a chanté sur la piste alors que les clients du restaurant l’acclamaient avec enthousiasme.

Par la suite, Spears a tweeté à propos du nouveau morceau, écrivant dans un message rempli d’emoji que c’était “super cool que je chante avec l’un des hommes les plus classiques de notre époque”.

“Je suis un peu dépassé… c’est un gros problème pour moi !!!” elle a continué. “Je médite plus et j’apprends que mon espace est précieux et précieux !!!”

Okie dokie … ma première chanson en 6 ans 🎶 !!!! C’est sacrément cool que je chante avec l’un des

les hommes les plus classiques de notre époque… @eltonofficial 🚀!!!! Je suis un peu dépassé… c’est un gros problème pour moi !!! Je médite plus 🧘🏼‍♀️ et apprendre mon espace est précieux et précieux !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) 25 août 2022

Elle a poursuivi dans un fil Twitter, écrivant qu’elle “apprend tous les jours est une table rase pour essayer d’être une meilleure personne et faire ce qui me rend heureuse”.

“Je veux être intrépide comme quand j’étais plus jeune et ne pas être aussi effrayée et craintive”, a-t-elle conclu. “Je prie pour qu’il y ait réellement de la vérité dans le Saint-Esprit et j’espère que cet esprit est également avec mes enfants !!! Oui… je choisis le bonheur et la joie aujourd’hui !!!”

Le morceau est produit par Andrew Watt, qui a travaillé avec des artistes tels que Ed Sheeran, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone et Miley Cyrus.

Le morceau rappelle le tube de l’année dernière Cold Heart (PNAU Remix), qui fusionnait les chansons de John Embrasser la mariée, L’homme-fusée, Où est la Shoora ? et Sacrifice dans un bop de danse avec des voix de Dua Lipa.

John et Spears se sont rencontrés pour la première fois en 2014 lors d’une soirée de visionnage des Oscars et elle a ensuite tweeté son amour pour Petite danseuse, semant les graines de la dernière collaboration. John est au milieu de sa dernière tournée autoproclamée, la tournée Farewell Yellow Brick Road.

— Avec des fichiers de Reuters