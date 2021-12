Britney Spears révèle qu’elle a « une nouvelle chanson en préparation » alors qu’elle claque sa famille « classique »

Britney Spears dit qu’elle n’oubliera jamais ce que sa famille » a essayé » de lui faire » il y a trois ans « , et elle va aborder le drame dans une nouvelle chanson qui est actuellement » en préparation « .

Britney Spears ne se retient plus ! Maintenant qu’elle est libérée de ses 13 ans de tutelle, elle se prépare à riposter contre sa famille avec de la nouvelle musique. La pop star, qui vient d’avoir 40 ans, s’est rendue sur Instagram le 22 décembre et a posté une vidéo d’elle chantant dans la salle de bain. Elle a également écrit: « Je viens de le réaliser aujourd’hui les gars … après ce que ma famille a essayé de me faire il y a trois ans … j’avais besoin d’être ma propre pom-pom girl !!!! Dieu sait qu’ils ne l’étaient pas… alors j’ai lu sur moi-même et c’est ce que j’ai trouvé… »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Britney Spears (@britneyspears)

Britney a ensuite publié une série de faits sur elle-même, qu’elle a trouvés sur Google. « L’icône de la pop multi-platine et lauréate d’un Grammy Award Britney Spears est l’une des artistes les plus réussies et les plus célèbres de l’histoire de la pop avec près de 100 millions de disques vendus dans le monde. Aux États-Unis seulement, elle a vendu plus de 70 millions d’albums, de singles et de chansons, selon Nielsen Music », poursuit le message. « Spears a vendu 33,6 millions d’albums aux États-Unis et se classe au 18e rang des artistes les plus vendus à l’ère Nielsen. Ses chansons ont attiré 25 milliards d’audience cumulée à la radio et 2,6 milliards de flux audio et vidéo à la demande aux États-Unis combinés et elle a vendu 39,8 millions de singles (36,9 millions via des téléchargements) ».

Britney a ensuite révélé pourquoi elle avait posté cette nouvelle vidéo en disant: « Non … je n’auditionne pour rien !!!! Je me rappelle à moi-même et au monde qui je suis !!!! Oui… je serai ma propre pom-pom girl… pourquoi ???? Je suis ici pour rappeler à ma famille blanche « classique » que je n’ai pas oublié ce qu’ils m’ont fait et que je n’oublierai jamais !!!!⁣ Pssss nouvelle chanson en préparation … Je vais vous faire savoir ce que je veux dire ”.

Ce qui s’est passé il y a trois ans n’est pas tout à fait clair, mais selon TMZ, Britney pourrait faire référence au moment où sa famille l’aurait remise en cure de désintoxication en 2019. Elle était sur le point de commencer sa deuxième résidence à Vegas lorsqu’elle a été forcée de la reporter. Son père, Jamie Spears, était également tombé malade à ce moment-là.

HollywoodLa Vie appris auparavant, EXCLUSIVEMENT, que la chanteuse «écrivait de la musique» tout au long de son mandat, car cela a toujours été «sa passion» – et il semble que nous ayons raison !