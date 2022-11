Britney Spears révèle qu’elle a des lésions nerveuses incurables, dit qu’elle ne ressent pas de douleur quand elle danse

La chanteuse et compositrice américaine Britney Spears, souvent connue sous le nom de “princesse de la pop”, s’est rendue sur son Instagram le lundi 7 novembre et a partagé une bobine dans laquelle on la voit danser. Spears a révélé qu’elle souffrait de lésions nerveuses incurables, ajoutant qu’elle était soulagée de la douleur lorsqu’elle dansait.

Avec la bobine, elle a écrit : “Je danse dans le temps maintenant Victoria… oui… des lésions nerveuses sur le côté droit de mon corps… il n’y a pas de remède sauf Dieu, je suppose, des lésions nerveuses sont parfois causées quand vous n’obtenez pas assez d’oxygène dans votre cerveau… votre cerveau s’arrête littéralement. Les lésions nerveuses provoquent l’engourdissement de certaines parties de votre corps.

Britney a ajouté : “Je me réveille environ 3 fois par semaine au lit et mes mains sont complètement engourdies, les nerfs sont minuscules et j’ai l’impression d’avoir des picotements du côté droit de mon corps, ça monte jusqu’à mon cou et la partie qui me fait mal au le pire, c’est ma tempe sur la tête, ça pique et c’est effrayant… les 3 dernières années depuis que je suis sorti de cet endroit, j’ai été dans un état d’inconscience légère… je ne pouvais pas y faire face.”





Le chanteur de Toxic a poursuivi : “C’était comme si c’était trop effrayant d’être ici, bien que mon Instagram n’ait pas été à la hauteur de la plupart des gens, hé hé hé ça m’a donné une existence et m’a amené ici… c’est drôle quand je danse, je Je ne ressens pas la douleur. C’est comme si mon esprit allait littéralement à un endroit de mon enfant intérieur. Et bien que je ne bouge plus comme avant, je crois vraiment que ma foi en elle m’a donné de la force et par la grâce de Dieu, j’ai finalement J’ai trouvé un médicament qui me permet de sentir l’oxygène arriver dans mon cerveau et dans mon cou. Mes yeux sont plus ouverts maintenant et je peux tenir ma tête correctement”.

“J’ai fait du bon travail en essayant de réussir. De toute façon, je vais beaucoup mieux, je peux respirer, je me sens plus intelligent parce que bon, Jésus, je peux respirer maintenant… de toute façon, je respire maintenant et je peux danser dans le temps, Victoria… J’envoie tout mon amour à chacun d’entre vous… c’est moi ce matin… Je vais passer l’aspirateur maintenant !!!”, a conclu le chanteur.