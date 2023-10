Britney Spears révèle qu’elle a avorté alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake – National

Britney Spears a révélé qu’elle était tombée enceinte alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake et qu’elle avait avorté lorsqu’il a décidé qu’ils étaient « bien trop jeunes » pour avoir un bébé.

Le rapport explosif, détaillé pour la première fois par People, provient des prochains mémoires de Spears, La femme en moi. (Le livre sort le 24 octobre.)

«Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes », écrit Spears à propos de la décision d’interrompre la grossesse dans le livre, selon le média.

Spears et Timberlake ont commencé à se fréquenter en 1999, alors qu’elle avait 17 ans et que l’ancien de *NSYNC en avait 18. Ils sont sortis ensemble jusqu’en 2002.

Après leur séparation, Spears a épousé brièvement son ami d’enfance Jason Alexander lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas en 2004, mais le mariage a été annulé à peine 55 heures plus tard.

Neuf mois plus tard, elle a épousé le danseur suppléant Kevin Federline et a finalement eu deux enfants avec lui : Sean Preston, aujourd’hui âgé de 18 ans, et Jayden James, aujourd’hui âgé de 17 ans.

Timberlake n’a pas encore commenté publiquement le contenu des mémoires de Spears.

La femme en moi arrive sur les tablettes la semaine prochaine, et Spears a promis un dévoilement sans faille à ses fans.

« Il est enfin temps pour moi d’élever la voix et de m’exprimer, et mes fans méritent de l’entendre directement de moi », a-t-elle déclaré à People par e-mail. « Plus de complot, plus de mensonges – je suis juste propriétaire de mon passé, de mon présent et de mon avenir. »

Le livre arrive deux ans après la fin des 13 années de tutelle légale de Spears, au cours desquelles elle a fait face à un contrôle juridique, financier et physique approfondi de la part de sa famille.

«Je ne méritais pas ce que ma famille m’a fait», rapporte Vanity Fair, écrit Spears dans un extrait du livre.

« Me raser la tête et passer à l’acte étaient mes moyens de repousser. Mais sous la tutelle, on m’a fait comprendre que ces jours étaient désormais révolus. J’ai dû laisser pousser mes cheveux et me remettre en forme. J’ai dû me coucher tôt et prendre les médicaments qu’ils m’ont dit de prendre.

