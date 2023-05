Britney Spears retrouve sa mère séparée : « Le temps guérit toutes les blessures »

Britney Spears a été très publique sur le fait d’être en mauvais termes avec sa famille depuis la fin de sa tutelle en 2021, mais maintenant les choses changent.

Comme elle l’a révélé dans une publication Instagram surprenante, Britney et sa mère, Lynne Spears, ont pu se réunir et surmonter leurs différences.

La pop star a écrit : « Ma douce maman s’est présentée à ma porte hier après 3 ans… ça fait tellement longtemps… en famille, il y a toujours des choses à régler… mais le temps guérit toutes les blessures !!! »

Elle a ajouté : « Et après avoir pu communiquer ce que je retiens depuis très longtemps, je me sens tellement bénie que nous ayons pu essayer de bien faire les choses !!! Je t’aime tellement !!! »

BRITNEY SPEARS REVENDICATIONS DOCUMENTAIRES QU’ELLE VIT DANS L’ISOLEMENT, A UN MARIAGE « VOLATIL » APRÈS LA CONSERVATION

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST

À la fin de son message, qui comportait une photo d’elle en tant que jeune fille, elle s’est adressée directement à sa mère en écrivant : « Psss… j’ai tellement de chance que nous puissions prendre un café ensemble après 14 ans !!! Allons faire du shopping après ! !! »

La nouvelle est un peu choquante, compte tenu de la force avec laquelle Spears a parlé de sa mère dans le passé.

Alors que les procédures judiciaires étaient en cours avant la fin officielle de la tutelle, Spears a écrit dans un post Instagram supprimé depuis : « Mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans, mais ce que les gens ne savent pas, c’est que ma mère est celle qui a donné lui l’idée ! »

Elle a poursuivi en disant que sa mère, avec l’ancien directeur commercial Lou Taylor, « a secrètement ruiné ma vie ».

LE PRINCE HARRY, WILLIAM REJOIGNENT BRITNEY SPEARS, JENNIFER ANISTON, ANGELINA JOLIE DANS LES PIRE FAMILLE DE HOLLYWOOD

Elle a terminé le message enflammé avec « Alors, prends toute ton attitude » Je n’ai AUCUNE IDÉE de ce qui se passe « , et va te faire foutre. Tu sais exactement ce que tu as fait. Mon père n’est pas assez intelligent pour jamais penser à une tutelle . Mais ce soir, je sourirai, sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi. »

Malgré les mots durs, il semble que Lynne n’ait jamais complètement abandonné l’espoir de reconstruire sa relation avec sa fille aînée.

Lorsque Spears s’est mariée avec Sam Asghari en juin 2022, Lynne a commenté le post de Britney sur les noces, lui disant qu’elle avait l’air « radieuse et si heureuse » et ajoutant : « Je suis tellement heureuse pour toi ! Je t’aime ! »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En août, Lynne a écrit son propre article sur Britney qui disait : « Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits ! Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour t’aider à sortir des difficultés ! ne te tourne jamais le dos ! Tes rejets des innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me font me sentir désespéré ! J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, yeux dans les yeux, dans privé. »

En décembre, Spears semblait ouverte à l’idée d’une réconciliation, écrivant en légende d’un selfie qu’elle a pris au Mexique, « Maman et papa… J’ai traversé la frontière et j’ai réussi !!! Après 15 ans sans café… Maman on peut aller prendre un café ensemble maintenant !!! Je suis traité d’égal à égal… prenons un café et parlons-en !!! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré la mention de son père, Jamie Spears, l’invitation semblait dédiée uniquement à sa mère. Et pas plus tard que la semaine dernière, dans un article sur la façon dont elle avait l’impression d’avoir été mal traitée par les médias, Britney a écrit : « Mon père était censé être celui qui était censé protéger mon esprit et mon cœur des choses de ce genre, mais il était le principal celui qui l’aimait secrètement !!! »