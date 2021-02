Aimez-la, détestez-la, dites ce que vous voulez d’elle, parce que Britney Spears va continuer à faire ce qu’elle veut.

La superstar de la musique a pris Instagram le lundi 1er février pour clarifier la motivation derrière les vidéos d’elle-même dansant sur des chansons pop avec abandon, qu’elle a postées sur les réseaux sociaux tout au long de la quarantaine.

«J’essaie d’apprendre à utiliser la technologie dans cette génération axée sur la technologie», écrit-elle. « mais pour être totalement honnête avec toi, je ne peux pas le supporter [tears of joy emojis]!!! Alors … si mes messages ne sont pas parfaits … je fais ça pour m’amuser !!!! «

Elle a ajouté qu’elle en avait fini de ressentir la pression de regarder d’une certaine manière alors qu’elle ne voulait que faire un petit coup de pied.

« Si tu penses que je devrais avoir l’air d’être sur une couverture de magazine quand je danse … désolé, ça ne se passe pas !!!! » le gagnant du Grammy a continué.

La star de « If U Seek Amy », âgée de 39 ans, n’a certainement pas laissé les haineux l’empêcher de montrer ses mouvements ces derniers temps. Au cours des sept derniers jours seulement, elle a partagé des vidéos d’elle-même dansant sur Billie Eilish« Je t’aime » J. Balvinde « Mi Gente » et Jay Z et Justin Timberlake«Holy Grail».