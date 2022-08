Britney Spears répond aux affirmations de l’ex Kevin Federline concernant ses fils – National

Britney Spears a répondu aux affirmations “blessantes” de son ex-mari Kevin Federline concernant sa relation avec leurs fils.

Dans un virus depuis interview publié samedi, Federline a déclaré que la relation entre Spears et leurs deux fils communs, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, s’était éloignée.

Lire la suite:

“Les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas pour le moment. Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue », a déclaré Federline, 44 ans, au Daily Mail.

Federline a affirmé que les garçons avaient décidé de leur propre chef de ne pas assister au récent mariage de leur mère avec Sam Asghari, 28 ans. ”

L’histoire continue sous la publicité

“Tout cela a été difficile à regarder, plus difficile à vivre, plus difficile à regarder mes garçons traverser qu’autre chose”, a déclaré Federline dans l’interview, faisant référence à la bataille de Spears récemment terminée. « Ça a été dur. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire dans ma vie. »

Spears, 40 ans, a été libérée de sa tutelle de 13 ans en novembre. Contrairement à l’opinion populaire, Federline a déclaré qu’il pensait que la tutelle détenue par le père de Spears, Jamie, avait “sauvé” le Toxique chanteuse.

“J’ai vu cet homme qui se souciait vraiment de sa famille et qui voulait que tout se passe bien”, a déclaré Federline dans l’interview. “Quand Jamie a pris la relève, les choses se sont mises en ordre. Il lui a sauvé la vie.

Federline a également déclaré au Daily Mail que les fréquentes publications Instagram presque nues de Spears avaient eu un impact négatif sur leurs fils, qualifiant la situation de «difficile».

L’ancien danseur a déclaré qu’il avait essayé d’expliquer à ses fils que “c’est peut-être juste une autre façon [Spears] essaie de s’exprimer.

“Mais cela n’enlève rien au fait de ce que cela leur fait”, a ajouté Federline. “Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d’être un adolescent qui doit aller au lycée.”

Lire la suite:

L’histoire continue sous la publicité

Samedi, Spears a répondu aux affirmations de Federline sur son histoire Instagram.

“Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants”, a-t-elle écrit.

Histoires tendance Les avertissements de chaleur se poursuivent partout au Canada au milieu des températures torrides et de l’humidité

La Terre tourne plus vite que la normale, et nous venons de vivre notre journée la plus courte de l’histoire récente

“Comme nous le savons tous, élever des adolescents n’est jamais facile pour personne… Cela m’inquiète du fait que la raison est basée sur mon Instagram… c’était LONGTEMPS avant Instagram”, a poursuivi Spears. « Je leur ai tout donné. Un seul mot : BLESSANT… Je vais le dire… Ma mère m’a dit ‘Tu devrais les DONNER à leur papa.’ Je partage ça parce que je peux. Bonne journée les amis !!!”

Dimanche, Spears a partagé une autre publication sur Instagram, ajoutant à ce qu’elle avait dit sur son histoire la veille. Spears a fait référence à l’épouse actuelle de Federline, Victoria Prince, qui a déclaré au Daily Mail : “Tout ce qui se passe à l’extérieur n’a rien à voir avec cette maison.”

L’histoire continue sous la publicité

“La tutelle n’est terminée que depuis 8 mois !!!!” Spears a écrit dans le message rempli d’emoji. “Rappelons que les traumatismes et les insultes qui accompagnent la célébrité et cette entreprise ne m’affectent pas seulement, mais aussi mes enfants !!!! Je ne suis qu’un être humain et j’ai fait de mon mieux.

“Pendant ma tutelle j’ai été contrôlé et surveillé pendant près de 15 ans… J’avais besoin d’une autorisation juste pour prendre du Tylenol !!! Je devrais me lancer dans WAAAY plus que d’aller seins nus sur la plage comme un bébé !!!!” Spears a écrit.

Lire la suite:

Asghari a également fait une déclaration sur les réseaux sociaux, écrivant sur son histoire Instagram, “Il n’y a pas de validité à sa déclaration concernant les enfants qui prennent leurs distances et il est irresponsable de faire cette déclaration publiquement.”

“Les garçons sont très intelligents et auront bientôt 18 ans pour prendre leurs propres décisions et pourraient éventuellement réaliser que la partie” difficile “était d’avoir un père qui n’a pas beaucoup travaillé depuis plus de 15 ans en tant que modèle”, a-t-il poursuivi.

“Le train de sauce de Kevin se terminera bientôt, ce qui [sic] explique probablement le moment de ces déclarations blessantes », a écrit Asghari. “Je ne le connais pas personnellement et n’ai rien contre lui à part qu’il ait choisi [sic] vilipender ma femme. Son personnage se révèle par l’approbation de la cruelle de 13 ans [conservatorship] et sa loyauté envers Jaimie [sic] indique également son approbation au moment de sa conception.

L’histoire continue sous la publicité

Spears et Federline se sont rencontrés en 2004 alors qu’il était danseur dans un club hollywoodien. Ils se sont mariés plus tard cette année-là, mais ont divorcé en 2006, peu de temps après la naissance de leur deuxième fils.

















1:15

‘Tu viens de m’appeler papa?’: Les animateurs de l’émission du matin ne peuvent pas retenir de rire après une confusion à l’antenne





Vidéo précédente



Vidéo suivante