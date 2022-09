Britney Spears répond à ses enfants : “Cela m’attriste profondément”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears a réagi après que ses enfants ont parlé publiquement de leur relation avec la pop star pour la première fois.

Spears, 40 ans, s’est rendu sur Instagram jeudi après l’annonce de la nouvelle selon laquelle ITV diffuserait une interview mettant en vedette le plus jeune fils de Spears avec son ex-mari Kevin Federline, Jayden. Le jeune de 15 ans a expliqué à la journaliste Daphne Barak pourquoi lui et son frère de 16 ans, Preston, avaient raté le mariage du chanteur “Toxic” avec Sam Asghari, a rapporté le Daily Mail pour la première fois.

Jayden a affirmé qu’il ne pensait pas que “la situation se serait terminée en bons termes” après que Spears et Asghari n’aient pas invité toute la famille au mariage.

Spears a répondu avec un long message disant: “Mon amour pour mes enfants n’a pas de frontières [emoji] et cela m’attriste profondément de connaître son tollé de dire que je n’étais pas à la hauteur de ses attentes d’une mère … et peut-être qu’un jour nous pourrons nous rencontrer face à face et en parler ouvertement !!!!”

LE FILS DE BRITNEY SPEARS BRISE LE SILENCE SUR LEUR RELATION: “JE VEUX JUSTE QU’ELLE VA MIEUX”

“Peut-être que cher enfant VOUS pouvez m’expliquer pourquoi notre famille ferait ça à n’importe qui !!!!” a-t-elle ajouté, faisant apparemment référence à la tutelle de 13 ans sous laquelle elle a été placée.

“J’ai aidé votre père qui n’a pas eu de travail depuis 15 ans… Je suppose qu’il est plus facile pour vous de ne pas avoir quelqu’un qui vous surveille pour s’assurer que vous faites vos devoirs !!!! Je suis sûr que les normes de votre père fumant de l’herbe tous les jours profite à votre vie quotidienne à 15 et 16 ans pour participer à une GÉNÉRATION TRÈS COOL [rolling eye emoji] !!! Je comprends tout à fait ton besoin de vivre avec ton père car j’ai dû jouer le rôle parfait pendant 15 ans pour absolument rien.”

“Je suis tellement heureux d’avoir pu organiser 4 tournées, juger X Factor et WAAAY plus … Je l’ai fait pour toi. Et Preston … Je suis conscient de ton don … Je sais que tu es un enseignant dans ma vie et mon cher enfant, je suis aussi un enseignant pour toi !!!! C’est horrible de voir ton père être un hypocrite et dire que les médias sont horribles et pourtant il te fait parler de choses personnelles avec eux !!!! Si tu pouvais faire une pause une seconde et rappelez-vous d’où vous venez !!!!”

La pop star a poursuivi en disant qu’elle “n’aimerait rien de plus” que de voir ses enfants en personne.

“Je n’aimerais rien de plus que de vous voir tous les deux face à face. Continuez à jouer votre don au piano… vous et votre frère êtes tous les deux brillants et je suis si fier de vous appeler tous les deux miens.”

Spears et Federline ont fait des allers-retours en ligne à propos de leurs enfants. K-Fed a partagé et supprimé l’audio de Spears criant après ses fils tandis que la pop star a publié et supprimé ses propres commentaires.

Dans le nouveau message, elle a appelé Federline pour avoir prétendument fumé de l’herbe tous les jours et l’a ombragé pour ne pas être en mesure de maintenir l’entretien de sa maison.

“Dis à ton père d’aller essayer de tondre au moins la pelouse”, nota-t-elle.

Asghari est intervenu avec un commentaire disant, “tondre la pelouse> papa bébé professionnel.”

Dans son interview, diffusée vendredi soir, Jayden a confirmé qu’il n’avait “aucune haine” pour sa mère.

“Je pense à 100% que cela peut être corrigé”, a-t-il déclaré, selon le Courrier quotidien . “Cela va juste prendre beaucoup de temps et d’efforts. Je veux juste qu’elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, je veux vraiment la revoir.”

S’adressant à Spears lors de l’interview, il a ajouté : “Je t’aime beaucoup, j’espère que tout va bien pour toi. Peut-être qu’un jour nous pourrons nous asseoir comme ça et reparler.”

Il a également abordé la tutelle de Spears, qui a pris fin en novembre.

Jayden a partagé que son grand-père, Jamie Spears, “ne mérite pas toute la haine qu’il reçoit dans les médias. Je l’aime de tout mon cœur. Il essayait juste d’être père.”

Il a ajouté: “Au début, il essayait juste d’être comme n’importe quel père en la laissant poursuivre le rêve de sa fille de devenir une superstar, mais je pensais que la tutelle avait peut-être duré trop longtemps, probablement pourquoi ma mère était très en colère contre toute la situation qu’elle travaillait depuis trop longtemps et je pense personnellement qu’elle l’était. Elle aurait dû faire une pause et se détendre.

