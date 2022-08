Britney Spears répond à l’affirmation de Church qu’elle n’a jamais demandé à se marier – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Britney Spears a riposté après que l’église de Santa Monica dont elle a dit qu’elle avait été rejetée a affirmé qu’elle n’avait pas demandé si c’était le lieu de son mariage. Britney, 40 ans, a répondu aux réclamations dans une légende Instagram le lundi 8 août. Elle a expliqué le processus de la façon dont elle a demandé le lieu pour accueillir son mariage à Sam Asghari, Le 28, après que l’église a déclaré que le chanteur n’avait pas demandé dans une déclaration à TMZ.

Plus à propos Britney Spears

La coupure électrique La chanteuse a expliqué qu’elle avait envoyé l’église à son organisateur de mariage lorsqu’elle coordonnait tout pour sa journée spéciale avec Sam. “J’ai embauché un organisateur de mariage qui a fait de Madone mariage et bien plus encore. Il était extrêmement cher et oui, ma première demande était de me marier dans cette église illustrée », a-t-elle écrit. “On m’a dit 6 semaines plus tard… que je ne pouvais pas me marier là-bas.”

En plus du mariage, Britney a expliqué qu’elle avait prévu de se rendre à l’église, mais on lui a dit de ne pas le faire “à cause de la pandémie”. Même si elle semblait ennuyée par la réponse de l’église, elle semblait facilement l’ignorer. “Ce n’est pas grave, mais je n’aime pas être traitée de menteuse quand leur église dit que je n’ai jamais demandé”, a-t-elle écrit.

Britney avait posté sur Instagram que l’église était le lieu de ses rêves d’origine le mardi 2 août. Elle a écrit qu’elle voulait aller visiter, mais qu’elle n’était pas autorisée à y assister en raison de COVID-19. Elle a continué et a dit que l’église avait rejeté ses plans de mariage, à cause de sa religion. “Puis 2 ans plus tard, quand j’ai voulu me marier là-bas, ils ont dit que je devais être catholique et passer par TEST”, a-t-elle écrit, par Page 6.

Outre l’église, Britney en a appelé d’autres récemment, y compris son ex Kévin Federline, après avoir donné une interview où il a dit que les fils des ex Sean, 16, et Jayden, 15, “ne voient pas” le chanteur actuellement. La chanteuse s’est rendue sur son Instagram pour critiquer la déclaration de Kevin. “Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants”, a-t-elle écrit.