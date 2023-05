Britney Spears renoue avec sa mère après 3 ans : « Le temps guérit toutes les blessures » – National

Britney Spears se sent « bénie » maintenant qu’elle et sa mère, Lynne Spears, se sont reconnectées.

Dans une publication Instagram partagée jeudi, Britney, 41 ans, a déclaré à ses 42 millions de followers que sa mère avait visité sa maison pour la première fois en trois ans.

« Ma douce maman s’est présentée à ma porte hier après 3 ans… ça fait si longtemps », a déclaré le Toxique a écrit le chanteur. « En famille il y a toujours des choses à régler… mais le temps guérit toutes les blessures !!! »

“Et après avoir été en mesure de communiquer ce que j’ai retenu pendant très longtemps, je me sens tellement béni que nous ayons pu essayer de faire les choses BIEN !!!”

Britney a dit qu’elle aimait sa mère et qu’elle était « tellement bénie que nous puissions prendre un café ensemble après 14 ans !!! »

En plus de la légende, Britney a partagé une photo d’elle-même plus jeune portant un tutu de ballet rose à froufrous.

TMZ a rapporté que Lynne avait rencontré Britney au domicile du chanteur à Los Angeles jeudi et y était restée environ deux heures et demie. Le mari de Britney, Sam Asghari, 29 ans, serait également présent.

La mère et la fille de Spears entretiennent une relation publiquement tendue depuis des années. En juillet 2022, Britney s’est rendue sur les réseaux sociaux pour accuser Lynne, 68 ans, de l’avoir maltraitée pendant sa tristement célèbre tutelle de 13 ans – qu’elle a également affirmé que Lynne avait orchestrée. Lynne a nié les deux allégations.

Lorsque Britney a épousé Asghari en juin 2022, ni Lynne ni le père de Britney ni ses deux fils n’étaient présents.

À l’époque, Lynne avait commenté une publication Instagram de Britney à propos du jour de son mariage, en écrivant : « Tu es radieuse et tellement heureuse ! Votre mariage est le mariage « de rêve » ! Et l’avoir chez vous le rend si sentimental et spécial ! Elle a poursuivi: « Je suis tellement heureuse pour toi! Je t’aime! »

Deux mois plus tard, Lynne a publié une vieille photo d’elle et de Britney sur son compte Instagram dans ce qui semblait être une tentative pour joindre sa fille.

« Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits ! » Lynne a écrit. « Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour vous aider à sortir des difficultés ! Je ne t’ai jamais tourné et ne te tournerai jamais le dos !

« Vos rejets pour les innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me font me sentir désespéré! » elle a continué. « J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, yeux dans les yeux, en privé.

Des mois après l’appel de Lynne, Britney a publié un autre post Instagram sur sa mère en décembre 2022 lors d’un voyage au Mexique. Elle a écrit qu’elle et Lynne devraient aller prendre un café ensemble.

« Maman et papa… j’ai passé la frontière et j’ai réussi !!! » elle a écrit dans la légende d’un post de selfie. « Après 15 ans sans café ☕️… Maman on peut aller prendre un café ensemble maintenant !!! Je suis traité d’égal à égal… prenons un café et parlons-en !!!”

Britney Spears a été placée sous tutelle qui contrôlait de nombreux aspects de sa vie le 1er février 2008 par son père, Jamie Spears, et son avocat, Andrew M. Wallet. La tutelle est intervenue au milieu d’une série de comportements publics étranges de Spears, que sa famille a assimilés à une dépression nerveuse. (Spears elle-même a depuis soutenu que son comportement était inoffensif.)

En novembre 2021, au plus fort du mouvement #FreeBritney, un juge a décidé de mettre fin à la tutelle de Spears.