Britney Spears rend hommage à ses fils Sean et Jayden pour son anniversaire Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Britney Spears a donné un cri émotionnel et rempli d’amour à ses deux fils à l’occasion de son 41e anniversaire vendredi. Le chanteur a partagé deux nouveaux messages qui comprenaient des photos des deux Sean17, et Jayden, 16 ans, qu’elle n’aurait pas vu depuis “des mois”, avec la même légende, sur sa page Instagram. Le premier message contenait deux clichés en gros plan de son aîné portant un pull blanc, bleu et noir, et le second montrait son plus jeune souriant dans un costume avec une cravate rose.

Plus à propos Britney Spears

« À mes deux garçons… je vous aime… je mourrais pour vous !!! Dieu accélère mes précieux cœurs !!! Je donnerais n’importe quoi juste pour toucher ton visage !!! J’envoie mon amour… Mamasita🌹🌹🌹 », lit-on dans la légende des messages.

Une fois que Britney a partagé les hommages, ses fans ont rapidement consulté les sections de commentaires pour partager leurs propres réflexions. L’un d’eux l’a encouragée à dire que ses fils la “comprendraient” “un jour” dans le futur. “Vous leur avez donné votre monde et plus, ils comprendront un jour. En attendant, beaucoup d’autres savent que vous êtes l’une des meilleures mères du monde », lit-on dans le commentaire.

Un autre a écrit: « Britney nous t’aimons !! Je t’envoie amour et force !!! Je suis sûr que tes garçons t’aiment aussi – sache juste que ce n’est pas de leur faute. Ce n’est pas de ta faute. C’est la faute du MGMNT. L’industrie.” D’autres ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être émotionnel de la star et ont partagé leur amour pour elle.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les publications de Britney pour ses fils surviennent après que Jayden a expliqué comment lui et son frère, dont le père et le tuteur sont Kévin Federlinene l’avait pas vue depuis un moment et voulait réparer leur relation avec elle, dans une interview avec TVI en septembre. “Quand elle ira mieux, je veux vraiment la revoir”, a-t-il déclaré lors de la spéciale tout en ajoutant que “cela prendra beaucoup de temps et d’efforts”. Kevin s’est également ouvert et a affirmé qu’ils n’avaient pas assisté au mariage d’été de Britney avec Sam Asghari parce qu’ils voulaient éviter les médias entourant sa vie privée.

“Je veux juste qu’elle aille mieux mentalement”, a ajouté Jayden avant de lui parler directement à travers la caméra. “Je t’aime beaucoup. J’espère le meilleur pour toi. Peut-être qu’un jour nous pourrons nous asseoir comme ça et reparler.

Lien connexe Lié: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Britney a poursuivi en accusant ses fils de “l’avoir abandonnée” et “d’être haineuse” dans un message désormais supprimé, et Kevin a également apparemment posté une vidéo plus ancienne d’elle criant prétendument sur ses deux fils quand ils étaient plus jeunes, mais l’a également finalement supprimée.