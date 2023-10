Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Britney Spears je suis remonté 20 ans dans le temps et j’ai réfléchi aux baisers Madone aux MTV Video Music Awards 2003 tout en écrivant ses nouveaux mémoires. Dans un sauf de La femme en moi publié par Temps le 20 octobre, la pop star de 41 ans a révélé qu’elle avait eu l’idée du baiser entendu dans le monde entier juste avant de monter sur scène avec Madonna, 65 ans, et Christina Aguilera, 42 ans, lors de la remise des prix. Britney a expliqué qu’elle voulait couronner le moment où elle a révélé son costume nu étincelant en interprétant « Opps !… I Did It Again » aux VMA 2000.

« Environ deux minutes avant la représentation, j’étais assise sur le côté de la scène et je pensais à ma plus grande performance à ce jour aux VMA, lorsque j’avais enfilé un costume pour révéler une tenue scintillante », a expliqué Britney dans son livre. « Je me suis dit : ‘Je veux encore vivre un moment comme ça cette année. Avec le baiser, dois-je y aller ?’ »

Et Britney y est certainement allée. Britney et Christina ont toutes deux embrassé Madonna lors de leur prestation dans « Like A Virgin », qui est toujours considéré comme l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire des récompenses musicales. Britney a reconnu dans La femme en moi comment le baiser a été un moment de la culture pop dont les gens parlent encore aujourd’hui.

« On a beaucoup parlé de ce baiser », a-t-elle écrit. « Oprah a demandé à Madonna à ce sujet. Le baiser a été traité comme un grand moment culturel – « Britney embrasse Madonna ! » – et il nous a tous deux attiré beaucoup d’attention. Près de deux décennies plus tard, Britney et Madonna ont reconstitué leur baiser lors du mariage de Britney avec son mari désormais séparé. Sam Asghari en juin 2022.

La femme en moi, sorti le 24 octobre, est rempli d’histoires tout au long de la vie de Britney racontées dans ses propres mots. Selon le Temps Dans un extrait du livre, le hitmaker « Me Against the Music » écrit « fréquemment » sur Madonna et sur la façon dont elle a été une inspiration pour Britney au début de sa carrière.

« Suivre les idées de Madonna et être à son rythme pendant des jours, c’était ce que signifiait collaborer avec elle », a écrit Britney. « C’était une leçon importante pour moi, une leçon qu’il me faudrait beaucoup de temps pour assimiler : elle exigeait du pouvoir, et c’est ainsi qu’elle a obtenu le pouvoir. Elle était au centre de l’attention parce qu’elle faisait de cela une condition pour qu’elle se présente n’importe où. Elle a fait cette vie pour elle-même. J’espérais pouvoir trouver des moyens d’y parvenir tout en préservant les éléments de mon identité de gentille fille que je voulais conserver.