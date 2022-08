Britney Spears réagit à l’interview de Kevin Federline sur les fils – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Britney Spears a pris la parole après son ex-mari Kévin Federline a critiqué sa parentalité dans une interview, où il a dit que leurs fils Sean et Jayden ont décidé de ne pas voir leur mère pour le moment. La pop star, 40 ans, a profité de ses histoires Instagram le dimanche 7 juillet pour riposter en écrivant: «Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants… Comme nous le savons tous, élever les adolescents ne sont jamais faciles pour personne.

Kevin a également affirmé que les récents selfies provocateurs de Britney publiés sur les réseaux sociaux étaient une grande partie du problème, le qualifiant de “difficile” pour les garçons, d’autant plus qu’ils sont en âge de fréquenter l’école secondaire. Britney a fait référence à ces commentaires en ajoutant: “Cela me concerne, la raison est basée sur mon Instagram. C’était LONGTEMPS avant Instagram.

“Je leur ai tout donné”, a-t-elle poursuivi. « Un seul mot : BLESSANT… Je vais le dire… Ma mère m’a dit ‘tu devrais les DONNER à leur papa’… Je partage ça parce que je peux !!! Bonne journée les amis !!!” Britney a ensuite enchaîné avec une publication sur Instagram, ajoutant: “Comme le dit leur belle-mère,” tout ce qui se passe à l’extérieur de cette maison n’a rien à voir avec cette maison “… Je voudrais partager la PORTE vers l’extérieur est un jeton pour le PORTE BLANCHE I ‘ai été gardée pendant 15 ans … la tutelle n’est terminée que depuis 8 mois !!! Être capable d’avoir de l’argent DU monde EXTÉRIEUR pour la première fois est EXTRÊMEMENT ÉCLAIRANT…. sommes-nous égaux maintenant ??? Comme dans l’égalité paire ???

“Rappelons que les traumatismes et les insultes qui accompagnent la célébrité et ce business ne m’affectent pas seulement mais mes enfants aussi !!! Je ne suis qu’un être humain et j’ai fait de mon mieux… Honnêtement, j’aimerais partager mes DEUX CENTS !!!! J’aimerais audacieusement que les Federline regardent la VIDEO BIG BOOTY !!! D’autres artistes ont fait bien pire quand leurs enfants étaient extrêmement jeunes !!!!” elle a ajouté.

Dans une deuxième diapositive ajoutée au message IG, Britney a souligné qu’elle avait été “contrôlée et surveillée pendant près de 15 ans” pendant la tutelle. “J’avais besoin d’une permission juste pour prendre du Tylenol !!!” elle a écrit. “Je devrais me lancer dans le WAAAY plus que d’aller seins nus sur la plage comme un bébé !!!! Je ne suis pas surpris que, tout comme ma famille a fait sa part d’interviews, elle le fera aussi.

Elle a conclu : “Je ne suis pas du tout surprise de leur comportement et de leur approche de ce à quoi j’ai dû faire face !!!”

Les messages enflammés sont venus après que les commentaires de Kevin ont été révélés le samedi 6 août. «Les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas pour le moment. Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage », a-t-il déclaré à propos de Sean et Jayden, par Courrier quotidiense référant à eux sauter sur le mariage récent de leur mère à Sam Asghari. “Tout cela a été difficile à regarder, plus difficile à vivre, plus difficile à regarder mes garçons traverser qu’autre chose.” Il a ajouté: «Ça a été difficile. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire dans ma vie. »

La deuxième tentative de Britney d’être une femme mariée est survenue quelques mois plus tard lors de sa romance éclair avec Kévin Federline. Après avoir rencontré le danseur de fond en 2004, Britney l’a épousé trois mois plus tard, pour demander le divorce en 2006, invoquant des “différences irréconciliables”.

Britney et Kevin ont été liés pour la première fois en 2004, après leur rencontre sur le tournage d’un clip vidéo. Britney l’a épousé trois mois plus tard, pour demander le divorce en 2006, invoquant des “différences irréconciliables”. Ils avaient accueilli Jayden deux mois avant le dépôt au tribunal et avaient donné naissance à Sean en septembre 2005. Les ex partagent désormais la garde de leurs fils adolescents, le hitmaker «Breathe On Me» détenant 30% et Kevin la majorité à 70%.