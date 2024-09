Britney Spears réagit à la performance de Sabrina Carpenter aux VMA

Lors de sa prestation aux MTV Video Music Awards mercredi soir, Sabrina Carpenter a embrassé un extraterrestre, au grand désarroi de Britney Spears. La chanteuse s’est rendue sur Instagram hier pour réagir au medley dynamique de Carpenter composé de « Please, Please, Please », « Taste » et « Espresso », qui l’a amenée à rendre hommage à Spears à plusieurs reprises.

Dans une story Instagram, Spears a expliqué qu’elle n’avait pas regardé les VMA, mais qu’elle avait vu des extraits de la cérémonie de remise des prix en ligne. « Vous avez regardé les VMA ? Je n’ai pas regardé les VMA, mais j’ai vu des trucs sur mon téléphone sur YouTube de Sabrina Carpenter », a déclaré Spears dans la vidéo. « Pourquoi embrasse-t-elle un extraterrestre sur scène ? Je l’adore. Je l’aime à mort. Je n’ai pas compris cette partie. Pourquoi n’a-t-elle pas embrassé une fille ? C’était bizarre. »

Elle a continué : « Mais je pensais aussi que tout ça était un peu bizarre… cette fille Sabrina, elle a dit mon nom sur le tapis rouge et j’ai trouvé ça plutôt cool, parce que j’oublie parfois que je suis célèbre parce que je suis une maman, je suis un peu vieille, bla bla bla. Mais j’ai trouvé ça plutôt cool, cette fille Sabrina, Carpenter. Elle a dit quelque chose, je me suis dit : « Merci, c’est cool ! » Elle m’a rendue cool. »

Carpenter est montée sur scène pour une performance extraterrestre aux VMA avant de remporter le prix de la chanson de l’année pour « Espresso ».

« Je n’ai jamais gagné un de ces prix », a déclaré la chanteuse lorsqu’elle a accepté le prix. « C’est vraiment spécial. Les premières personnes que je veux remercier sont les fans. Si vous applaudissez après tout ce que je dis, ils vont me faire sortir de scène, alors une seconde. Mais je veux juste dire que vous êtes la raison pour laquelle je peux faire ce que j’aime, mais aussi la raison pour laquelle nous pouvons nous amuser autant et partager de la musique les uns avec les autres. Et je suis tellement reconnaissante d’avoir les meilleurs, vraiment, les meilleurs fans du monde. Je sais que ça a l’air ringard, mais je vous aime. »

Spears a notamment embrassé Madonna et Christina Aguilera sur scène aux VMA en 2003. Mercredi soir, plusieurs artistes ont rendu hommage à Spears en plus de Carpenter, notamment l’animatrice Megan Thee Stallion, qui portait une recréation de la tenue de Spears pour « I’m a Slave 4 U » de 2001 avec un serpent jaune.