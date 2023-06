Britney Spears réagit à la nouvelle coupe à la mode de Sam Asghari : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Britney Spears et Sam Asghari sont jet set ! L’icône de la pop, 41 ans, et son mari mannequin et acteur de 29 ans ont sauté dans un jet privé le dimanche 18 juin et ont pris quelques jolies photos pour marquer le début de leur voyage. Sur la première photo, Sam a attiré sa femme dans son corps alors qu’ils se tenaient à l’entrée de leur cabine. Britney avait l’air ravie de s’envoler vers une destination inconnue alors qu’elle souriait largement avec les bras de Sam autour d’elle.

Le deuxième instantané était un selfie pris depuis leurs sièges. Le hitmaker « Toxic » a fait un grand sourire à la caméra et a brandi un signe de paix, tandis que le Visage de poupée l’acteur avait l’air confiant – et beau – avec sa nouvelle coupe à la mode. « Quelqu’un me donne une margarita en ce moment », Britney a légendé le message aux côtés d’emojis pomme et chaussure. Bien qu’elle n’ait jamais révélé l’emplacement de leur destination, il semblait qu’il y avait de délicieuses libations dans le futur de Britney !

Peut-être que l’adorable couple s’est envolé quelque part pour honorer leur premier anniversaire de mariage, qu’ils ont célébré le 9 juin. Sam a rendu hommage à Britney lors de leur journée spéciale en partageant des clips vidéo et des photos de leur mariage sur son histoire Instagram. « Joyeux 1 an à moi et à ma meilleure moitié », a-t-il écrit sur la première photo de son message. Au fil de quelques clips vidéo, il a ajouté : « Un an de mariage avec la femme de mes rêves. Joyeux anniversaire mon amour. Certaines des images montraient un croquis de leurs looks du jour du mariage avant qu’ils ne prennent vie, Britney étant tirée dans sa magnifique calèche, un gros plan de leurs alliances, un clip de Sam devenant émotif alors qu’ils échangeaient leurs vœux, et une vidéo d’eux s’embrassant sur un balcon. Trop mignon!

Le chanteur et gourou du fitness « Oops!…I Did It Again » s’est marié le jeudi 9 juin 2022 à la maison de Britney à Thousand Oaks, en Californie, devant une soixantaine d’êtres chers, dont Paris-Hilton, Drew Barrymoreet Donatella Versacequi a conçu la robe de mariée de Britney.

Le premier anniversaire de Britney et Sam est tombé peu de temps après que Britney lui ait donné son ex, Kévin Federlineautorisation de déménager à Hawaï avec leurs deux enfants, 17 ans Sean Preston et 16 ans Jayden James. La décision est intervenue après que l’avocat de Kevin, Marc Vincent Kaplandit TMZ qu’il a demandé à l’avocat de Britney, Mathew Rosengart, d’envoyer plusieurs fois une lettre d’approbation sans aucune réponse. Il a également affirmé que Britney n’avait pas vu ses enfants depuis plus d’un an et que la chanteuse « n’avait aucune objection à ce que Kevin fasse le pas ».

Comme les fans le savent, Britney a partagé à quel point elle était bouleversée d’avoir une relation si tendue avec ses enfants – surtout après que Sean ait fait une interview télévisée avec ITV britannique à propos de leur relation. Sam et Britney sont tombées enceintes en avril 2022 avant leur mariage surprise, mais ont malheureusement perdu le bébé.

